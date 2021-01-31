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۱۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۱۷

به صورت مجازی؛

پنجمین یادواره شهدای مدافع حرم استان قم برگزار می شود

پنجمین یادواره شهدای مدافع حرم استان قم برگزار می شود

قم- همزمان با سالگرد شهادت شهدای عملیات شکست شهرک های شیعه نشین نبل و الزهرا، پنجمین یادواره شهدای مدافع حرم استان قم بصورت غیرحضوری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالگرد شهادت شهدای عملیات شکست شهرک‌های شیعه نشین نبل و الزهرا، پنجمین یادواره شهدای مدافع حرم استان قم با سخنرانی یکی از فرماندهان جبهه مقاومت و مداحی حاج حسین اردستانی به همراه شعرخوانی سید محمدمهدی شفیعی و اجرای گروه‌های هنری انوار الهدی و انصار الحجه، به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود. این یادواره از ساعت ۱۸:۳۰ دوشنبه سیزدهم بهمن ماه آغاز و به صورت زنده از طریق فضای مجازی به آدرس زیر پخش خواهد شد:

اینستاگرام و روبیکا: honarname_qom و shohadayeqom_ir

سایت و اپلیکیشن هیئت آنلاین: www.heyatonline.ir/heyat/2896

کد مطلب 5135437

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