نشست شورای امنیت برای محکوم کردن کودتای میانمار بی نتیجه ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نشست دو ساعته شورای امنیت سازمان ملل متحد برای صدور بیانیه مشترک در محکومیت کودتای نظامیان در میانمار بدون نتیجه به پایان رسید.

دلیل شکست شورای امنیت در صدور بیانیه مشارکت، عدم حمایت چین از بیانیه بود.

در این نشست که بصورت مجازی برگزار شد، اعضای شورای امنیت پیش نویس ارائه شده از سوی انگلیس برای محکوم کردن کودتا در میانمار را به بحث گذاشتند.

روز دوشنبه، اول فوریه ۲۰۲۱، کشور میانمار شاهد کودتای نظامی شد و ارتش این کشور، تقلب در انتخابات پارلمانی برگزار شده در ماه نوامبر ۲۰۲۰ که حزب آنگ سان سوچی، رهبر میانمار، با قاطعیت پیروز آن شده بود را دلیل اصلی برکناری دولت عنوان کرد.

پس از دستگیری آنگ سان سوچی و سایر مقامات ارشد دولتی، ارتش میانمار یک فرمانده نظامی را به عنوان رئیس دولت موقت تعیین و برای مدت یک سال، وضعیت اضطراری در کشور اعلام کرد.