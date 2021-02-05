پیمان صاحب جمعی پیشکسوت تیم استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازی پیش روی آبیپوشان مقابل نساجی اظهار داشت: ظاهر این بازی این است که تیم صدر جدول با یک تیم انتهای جدولی بازی دارد و در این بازی تیم صدر جدول هم میزبان است. پس میتوان یک پیروزی ساده را برای استقلال پیش بینی کرد. اما واقعیت چیز دیگری است و به نظر من هرگز نباید نساجی را در این دیدار یک حریف دست و پا بسته تصور کرد که برای باختن به تهران میآید.
وی بیان داشت: نساجی در این بازی چیزی برای از دست دادن ندارد و آنها به تهران میآیند تا از استقلال امتیاز بگیرند و حتی بعید نیست دست به یک بازی رو به جلو زده تا ابتکار عمل را هم در دست بگیرند.
پیشکسوت آبیپوشان گفت: نساجی بازیکنان خوبی دارد و شوکی هم که به این تیم وارد شده، با اینکه هنوز کارساز نبوده، اما میتواند از این هفته تاثیرش را داشته باشد. لذا فکری باید تیمش را با همه توان به این بازی بفرستد.
مدافع پیشین آبیپوشان گفت: خط دفاعی نساجی پاشنه آشیل این تیم است و آنها در این منطقه کاملاً آسیب پذیر هستند و این درست در حالی است که خط حمله استقلال در اوج قرار دارد و مهاجمان این تیم میتوانند با استفاده از این نقطه ضعف نساجی، به این تیم ضربه بزنند. از نظر من مهاجمان استقلال میتوانند گره این بازی را باز کنند.
صاحب جمعی در خصوص صحبتهای محمود فکری در برنامه زنده تلویزیونی و اشاره او به یک اتاق فکر علیه استقلال بیان داشت: این اتفاق ممکن است افتاده باشد و حتماً فکری از مسائلی خبر دارد که در یک برنامه زنده تلویزیونی این صحبت را میکند. چون این حرف فکری سنگین است و حتماً او بابت ادعای خودش دلایلی دارد. تصور من این است اشاره فکری به افرادی بود که خودشان استقلالی هستند، اما در حال حاضر جایی در باشگاه ندارند.
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