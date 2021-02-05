به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از بازی‌های هفته چهاردهم لیگ برتر، تیم پیکان در ورزشگاه شهدای شهر قدس تهران به مصاف ماشین سازی رفت و این بازی با نتیجه تساوی ۲ - ۲ تمام شد.

در این بازی که از ساعت ۱۵ آغاز شد، سامان فلاح (۳) و فرزاد حاتمی (۲۱) برای پیکان و محمدامین اسدی (۲۵) و پیمان بابایی (۲۶) برای ماشین سازی گلزنی کردند.

هر چهار گل این مسابقه در نیمه نخست به ثمر رسید و تلاش بازیکنان دو تیم برای جبران نتیجه در نیمه دوم بی ثمر ماند.

با این نتیجه، ماشین سازی بعد از سه باخت متوالی موفق شد یک امتیاز کسب کند اما با ۵ امتیاز همچنان قعرنشین است. ماشین سازی در این فصل هنوز به پیروزی نرسیده است.

پیکان هم ۱۸ امتیازی شد تا در رده یازدهم قرار بگیرد.