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۱۷ بهمن ۱۳۹۹، ۱۷:۰۳

هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال؛

پیکان ترمز باخت‌های ماشین را کشید/ یک امتیاز برای قعرنشین!

پیکان ترمز باخت‌های ماشین را کشید/ یک امتیاز برای قعرنشین!

تیم فوتبال پیکان در هفته چهاردهم لیگ برتر برابر تیم قعرنشین ماشین سازی تبریز متوقف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از بازی‌های هفته چهاردهم لیگ برتر، تیم پیکان در ورزشگاه شهدای شهر قدس تهران به مصاف ماشین سازی رفت و این بازی با نتیجه تساوی ۲ - ۲ تمام شد.

در این بازی که از ساعت ۱۵ آغاز شد، سامان فلاح (۳) و فرزاد حاتمی (۲۱) برای پیکان و محمدامین اسدی (۲۵) و پیمان بابایی (۲۶) برای ماشین سازی گلزنی کردند.

هر چهار گل این مسابقه در نیمه نخست به ثمر رسید و تلاش بازیکنان دو تیم برای جبران نتیجه در نیمه دوم بی ثمر ماند.

با این نتیجه، ماشین سازی بعد از سه باخت متوالی موفق شد یک امتیاز کسب کند اما با ۵ امتیاز همچنان قعرنشین است. ماشین سازی در این فصل هنوز به پیروزی نرسیده است.

پیکان هم ۱۸ امتیازی شد تا در رده یازدهم قرار بگیرد.

کد مطلب 5139635

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