به گزارش خبرگزاری مهر، علیار راستگو افزود: در حالی که هفته قبل تنها هفت شهرستان آذربایجان شرقی در وضعیت زرد کرونایی و بقیه در وضعیت آبی قرار داشتند، از امروز شنبه این آمار به ۱۰ شهرستان زرد و یک شهرستان نارنجی تغییر یافته است.

وی کم توجهی به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را دلیل اصلی تغییر وضعیت کرونایی شهرستان‌های آذربایجان شرقی دانست و گفت: از امروز به مدت یک هفته شهرستان عجب شیر در وضعیت نارنجی از نظر کرونایی است.

وی از آذرشهر، اهر، بناب، تبریز، جلفا، سراب، شبستر، مراغه، مرند و ملکان نیز به عنوان شهرستان‌هایی یاد کرد که وضعیت آنها از نظر شیوع کرونا ویروس زرد است.

راستگو ادامه داد: بر این اساس ورود خودروهای با پلاک غیربومی به شهرستان عجب شیر از امروز تا یک هفته آینده ممنوع بوده و ممنوعیت تردد شبانه خودروها در همه شهرستان‌ها از ساعت ۲۱ شب تا سه بامداد همچنان جاری است.

وی هشدار داد که اگر پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم رعایت نشود، اعمال محدودیت‌های بیشتر کرونایی گریزناپذیر است که بدون شک بروز این وضعیت در آستانه سال نو به ویژه برای اصناف و کسبه خوشایند نخواهد بود.

جانشین ستاد استانی مقابله کرونای آذربایجان شرقی یادآوری کرد: متوسط رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان نسبت به هفته گذشته در مجموع پایین آمده است.