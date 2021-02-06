«مومن» رئیس تبلیغات اسلامی مهریز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد در مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی استان یزد اظهار داشت: رویکرد اداره تبلیغات اسلامی همچون گذشته، فعالیت با روحیه همکاری و تعامل است و از همه همکاران خود در مجموعه بزرگ تبلیغات اسلامی استان یزد خواستار انجام مسئولیت‌های خود بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب هستم.

حجت الاسلام علیرضا نجیمی با تاکید بر اینکه مسجدمحوری یکی از اصلی‌ترین برنامه هایی است که اداره تبلیغات اسلامی در سراسر استان یزد دنبال می کند، افزود: مساجد باید به محور برنامه های فرهنگی در محله های مختلف تبدیل شوند.

وجود روحیه انقلابی و جوانی در مسئولان ضروری است

وی افزود: شهرستان مهریز مسئولان دلسوزی دارد و امیدوارم از خط اصلی خدمت به مردم دور نشویم همواره در این مسیر وحدت کلمه را حفظ کنیم.

امام جمعه مهریز نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه روحیه انقلابی و جوانی باید در مسئولان وجود داشته باشد، اظهار داشت: مسئولیت‌هایی که به برکت انقلاب به دست ما می رسد، حاصل تلاش‌ها و خون دل‌هایی است که برای انقلاب خورده اند و به برکت انقلاب می توانیم این راه ادامه بدهیم و به راحتی از اسلام حرف بزنیم و برای اسلام کار کنیم.

حجت الاسلام عبدالرضا محی الدینی، مسئولیت در این نظام را افتخار دانست و گفت: تلاش ما این است در این مدت انجام وظیفه، خدمتمان عرصه خدمت واقعی به اسلام باشد.

وی افزود: تاکید رهبری نیز بر این بوده که از جوانان مومن انقلابی در مسئولیت استفاده شود و همانطور که خود ایشان فرمودند منظور روحیه جوانی است که مثل سردار شهید حاج قاسم سلیمانی خستگی ناپذیر باشیم.

به گزارش مهر، در این مراسم از تلاش‌های حجت الاسلام محمدعلی متوسل تقدیر و حجت الاسلام صادق مومن به عنوان رئیس اداره تبلیغات اسلامی مهریز معرفی شد.