به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی شامگاه شنبه در جلسه ستاد پیشگیری از کرونا در محل استانداری زنجان، با بیان اینکه مردم فکر می‌کنند که کرونا تمام شده است، گفت: مردم بر این امر اذعان داشته باشند که وجود واکسن به معنی این نیست که این بیماری درمان دارد.

وی بر لزوم تقویت بهداشت فردی و اجتماعی تاکید کرد و گفت: باید این مهم در استان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

استاندار زنجان گفت: ویروس کرونا همچنان درمان ندارد و واکسن پیشگیری بوده و تزریق آن به عموم مردم کاری زمان بر است.

حقیقی تاکید کرد: افراد دارای تست مثبت کرونا هر چه سریع‌تر باید خود را قرنطینه و برای سلامتی خانواده دوران نقاهت خود را در نقاهتگاه‌های استان طی کنند.

مراجعات به مراکز سرپایی شهر زنجان افزایش یافته است

وی با بیان اینکه مراجعات به مراکز سرپایی شهر زنجان افزایش یافته است، تاکید کرد: این مهم نیازمند انجام اقدامات جدی برای جلوگیری از شیوع پیک چهارم بوده است.

استاندار زنجان با بیان اینکه همکاری مردم شهرستان سلطانیه در بحث قرنطینه چندان خوب نیست، ابراز داشت: باید این مشکل حل شود و در طارم باید رهگیری بیماران افزایش یابد.

حقیقی با بیان اینکه مردم شهرستان ماه‌نشان باید اعتماد کنند و برای سلامتی خود و خانواده‌های خود به موقع به پزشک مراجعه کنند، گفت: در شهرستان خدابنده رهگیری و انجام تست پی سی آر و سریع به طور معنادار کم است.

وی با بیان اینکه وضعیت کرونا در شهرستان‌ها تغییر یافته است، ابراز داشت: ۸۵ درصد فوتی‌ها ناشی از ویروس کرونا در استان مربوط به سالمندان است که در پیک سوم بیماری اغلب مدیران زنجانی همراه خانواده‌های خود به این بیماری مبتلا شدند.

استاندار زنجان با اشاره به انجام بیش از ۱۳۸ هزار تست پی سی آر تست از حلق کرونا در استان زنجان گفت: هم اکنون به ازای هر یک مورد تست مثبت کرونا ۹ نفر رهگیری و پیگیری می‌شود.

باید به ازای هر یک مورد تست مثبت نیز ۱۰ نفر پیگیری شود

حقیقی یاد آور شد: باید به ازای هر یک مورد تست مثبت نیز ۱۰ نفر پیگیری شود و میزان انجام تست سریع در استان نیز باید افزایش پیدا کند و در راستای پیشگیری از ابتلاء به کرونا دنیا، ایران و زنجان در موضوع استفاده از ماسک، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی تفاهم نظر دارند.

وی اظهار داشت: در زمان حاضر میانگین رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان ۸۴ درصد بوده و باید به بیش از ۹۵ درصد برسد.

استاندار زنجان با بیان اینکه فاصله اجتماعی باید به صورت خاص و عام رعایت شود، افزود: این مهم باید در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، پلیس +۱۰، دفاتر پیشخوان دولت و مراسم‌های دیگر بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و برگزارکنندگان مراسم در صورت مثبت شدن تست کرونای افراد باید پاسخگو باشند.

حقیقی تصریح کرد: برگزاری همایش کوهنوردی از سوی اداره وزش و جوانان ممنوع است و اگر تست یک فرد مثبت باشد باید مدیر کل ورزش و جوانان استان پاسخگو باشد و نصب بنر توسط این نهاد غیر قانونی است و باید این بنر جمع آوری شود.