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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۰۶

استاندار گیلان:

شاخص بهره مندی روستاییان گیلان از گاز طبیعی ۹۵.۵ درصد است

شاخص بهره مندی روستاییان گیلان از گاز طبیعی ۹۵.۵ درصد است

رشت- استاندار گیلان برخورداری از گاز طبیعی را یکی از شاخص های توسعه و رفاه اجتماعی جامعه عنوان کرد و گفت: شاخص بهره مندی روستاییان گیلان از گاز طبیعی ۹۵.۵ درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح یکشنبه در مراسم بهره برداری از ۲۳ پروژه گازرسانی روستایی در شهرهای مختلف استان گیلان با بیان اینکه ارائه خدمت رسانی به مردم یکی از وظایف مسئولان نظام است، گفت: عملیات گاز رسانی ۲۳ روستای گیلان از جمله این خدمت‌ها است که مایه خوشحالی است.

وی با بیان اینکه هزار و ۳۰۰ خانوار گیلانی با بهره برداری از این پروژه از نعمت گاز طبیعی برخوردار می‌شوند، افزود: رفع محرومیت‌ها از مهم‌ترین آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران و امام خمینی (ره) بود.

استاندار گیلان با اشاره به شاخص بهره مندی ۹۵.۵ درصدی روستاییان استان از نعمت گاز طبیعی، گفت: این شاخص در سطح شهرهای استان گیلان ۹۹ درصد است که نشان دهنده تلاش‌های انجام شده طی ۴۲ سال گذشته در راستای عمران و آبادانی استان است.

وی با بیان اینکه بهره مندی روستاییان ما از نعمت گاز طبیعی یکی از شاخص‌های رفاه اجتماعی است، اضافه کرد: برخورداری ۱۰۰ درصدی مردم گیلان از این نعمت یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه استان بوده که مورد توجه قرار گرفته است.

لازم به ذکر است؛ امروز با حضور استاندار گیلان و از طریق ارتباط تصویری ۲۳ پروژه گاز رسانی با اعتبار ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در روستاهای شهرستان‌های املش، لاهیجان، لنگرود، رودسر، سیاهکل و رودبار به بهره برداری رسید.

کد مطلب 5140821

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    نظرات

    • مختارنوربخش IR ۱۸:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      0 0
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      تنها روستای گیلان که آب خوردن نداره روستای کاشکی سیاهکل مسئولین مربوطه هم اصلا پاسخگو نیستند

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