ابلاغ فهرست بهای نگهداری و تعمیر شبکه اصلی مدیریت آبهای سطحی

به گزارش خبرگزاری مهر، صفا صبوری دیلمی ابلاغ فهرست بهای نگهداری و تعمیر شبکه اصلی مدیریت آب‌های سطحی را اقدامی در راستای پیاده سازی نظام نگهداشت این تأسیسات براساس برنامه ۵ ساله سوم توسعه شهر تهران خواند و گفت: نگهداشت این شبکه یکی از مهمترین اقدامات زیربنایی در مسیر توسعه پایدار و افزایش تاب‌آوری شهر تهران به شمار می‌آید که با توجه به رویکرد اصولی شورای اسلامی شهر و تدابیر شهردار محترم تهران در برنامه ۵ ساله سوم توسعه شهر تهران ۱۴۰۲-۱۳۹۸ پیش بینی شده و در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۸ انجام برنامه‌ریزی، مطالعات و اقدامات اجرایی مورد نیاز جهت نگهداشت عمرانی شبکه ۵۳۰ کیلومتری مدیریت آب‌های سطحی شامل تونل‌ها و کانال‌های سرباز، سرپوشیده و مدفون و سایر تاًسیسات در دو بخش سازه‌ای و غیر سازه‌ای در دستور کار قرار گرفته است، یادآور شد: در این راستا با توجه به مشکلات و مخاطرات شبکه که طی سالیان گذشته و در اثر قدمت کانال‌ها و تأسیسات موجود، دخل و تصرفات انجام شده و نبود یک متولی یکپارچه ایجاد شده است، نگهداشت عمرانی این شهر زیرزمینی در ۳ محور اصلی رفع گلوگاه‌های سیلابی پرخطر، رفع آب‌گرفتگی شریان‌ها و میادین اصلی و ترمیم و مرمت اساسی کانال‌ها و مجاری به شرکت خاکریز آب واگذار شد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، با تاکید بر اینکه یک نظام نگهداشت کارا و هوشمند علاوه بر اقدامات سازه‌ای نیازمند امور غیر سازه‌ای جهت بسترسازی و ریل گذاری اصولی است، از افتتاح سامانه پایش کمی بارش و رواناب در آذر ماه و نیز ابلاغ فهرست بهای نگهداری و تعمیر شبکه اصلی مدیریت آب‌های سطحی در بهمن ماه سال جاری به عنوان فعالیت‌هایی راهگشا در جهت تسهیل امور غیرسازه ای نام برد.

صبوری ابراز امیدواری کرد: امیدواریم مرمت شبکه اصلی مدیریت آب‌های سطحی با توجه به انسجام و وحدت رویه حاصل شده در امور مربوطه و نیز ابلاغ فهرست بهای نگهداری و تعمیر این تأسیسات تسریع شود.

وی عنوان کرد: بهسازی کامل شبکه اصلی به منظور افزایش ایمنی و تاب‌آوری شهر، در صورت تأمین اعتبارات لازم در قالب یک برنامه ۵ ساله به سرانجام می‌رسد.