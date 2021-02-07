سید محمد جمالیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واردات اولین محموله واکسن اسپوتنیک وی از روسیه به کشور، عنوان کرد: بر اساس تصمیمات وزارت بهداشت و درمان اولویت اول واکسیناسیون کرونا در کشور کادر بهداشت و درمان است که کادر بهداشت و درمان بخش مراقبتهای ویژه یا آی سی یو که عمدتاً با بیماران مبتلا به کرونا در تماس هستند در اولویت اول بوده و سپس کادر بهداشت و درمانی که در بخش‌های مختلف اورژانس و غیره فعالیت می‌کنند اولویت‌های بعدی برای واکسیناسیون هستند.

وی با بیان اینکه کل کادر بهداشت و درمان ۸ هزار و ۵۰۰ نفر هستند، ادامه داد: هنوز وزارت بهداشت سهمیه واکسیناسیون کادر بهداشت و درمان هر استانی را اعلام نکرده است ولی در حال حاضر ۴۰۰ پزشک و پرستار در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان‌های استان مرکزی فعالیت می‌کنند که در انجام واکسیناسیون تمامی کادر بهداشت و درمان بخش ویژه بیمارستان‌های دولتی و خصوصی استان مد نظر قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به اینکه بیش از دو سوم جمعیت پزشک و پرستار استان در بخش ویژه را شهرستان اراک به خود اختصاص داده است، گفت: واکسیناسیون کرونا برای کادر بهداشت و درمان استان همچون واکسیناسیون آنفلوانزا کاملاً داوطلبانه و با رضایت فرد صورت می‌گیرد ضمن اینکه کادر بهداشت و درمان نیازی برای ثبت نام در سامانه‌ای جهت واکسیناسیون ندارند و دانشگاه‌های علوم پزشکی استان پس از واکسیناسیون هر کادر بهداشت و درمان اطلاعات وی را در سامانه «سیب» ثبت می‌کند.

وی گفت: در واکسیناسیون کرونا کادر بهداشت و درمان بخش ویژه استان مرکزی هیچ اولویتی بر اساس سن، جنسیت و غیره نیست ضمن اینکه این واکسیناسیون نه تنها برای کادر بهداشت و درمان بخش ویژه بیمارستان‌های دولتی استان بلکه برای بیمارستان‌های خصوصی استان صورت می‌گیرد.

جمالیان در پایان بیان کرد: برای توزیع واکسن‌ها ابتدا وزارت بهداشت و درمان آمار کادر بهداشت و درمان هر استانی را با دانشگاه علوم پزشکی آن استان چک و سپس توزیع را در استان انجام می‌دهد و ممکن است این واکسن برای کادرهای اداری و پشتیبانی بهداشت و درمان توزیع نشود ولی برای کادر بهداشت و درمان استان با اولویت کادر آی سی یو از هفته آینده آغاز می‌شود.