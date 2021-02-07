تولید ۱۰۴۰ میلیون مترمکعب گاز در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه، وزیر نفت در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست در جمع خبرنگاران درباره اینکه آیا با توجه به آینده نامعلوم سیاسی کشور و تحریم جهش چهارم صنعت پتروشیمی دست‌یافتنی است، گفت: صنعت پتروشیمی در جهش دوم و سوم هم با تحریم روبه‌رو بود، جهش چهارم هم در همین دوره آغاز می‌شود. سه مجتمع بزرگ در عسلویه تعریف شده که دو مجتمع در عسلویه و خوراک آن نیز ترکیبی است، ما به زندگی در شرایط تحریم عادت کردیم.

وزیر نفت درباره اینکه بارها عنوان شده صنعت پتروشیمی تحریم‌ناپذیر است آیا چنین موضوعی صحت دارد، افزود: این حرف‌ها بیشتر شعاری بوده و پتروشیمی تحریم‌پذیر است. آن دسته از افرادی که عنوان می‌کنند پتروشیمی تحریم‌ناپذیر است به این دلیل است که می‌خواهند فداکاری و زحمات افراد مجاهدی را که در این صنعت کار می‌کنند نادیده گیرند. همه موارد تحریم‌پذیر است، کارکنان و مدیران با مجاهدت و فداکاری تحریم را دور زدند. آمریکایی‌ها در هیچ بخشی برای ما کم نگذاشتند.

نمی توانیم در ماه های پایانی دولت کار را تعطیل کنیم

زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چه تضمینی وجود دارد دولت آینده طرح‌هایی را که عملیات اجرایی آنها در ماه‌های پایانی این دولت آغاز شده از جمله طرح پتروشیمی اسلام‌آباد غرب را انجام دهد، گفت: این طرح‌ها مصوب دولت و منابعش تأمین شده است. ما نمی‌توانیم با توجه به اینکه چند ماه از عمر دولت کنونی باقی مانده است کشور را تعطیل کنیم.

وی ادامه داد: ما تا آخرین روزی که مسئولیت داریم به وظیفه قانونی خود بدون هیچ کوتاهی و تنازلی عمل می‌کنیم. خطر واقعی این است که بگوییم با توجه به اینکه ماه‌های پایانی دولت است، کاری انجام ندهیم، کارمان را با قدرت انجام می‌دهیم و ان‌شاء‌الله دولت‌های آینده هم کار را ادامه می‌دهند.

وزیر نفت درباره اینکه چند درصد تجهیزات پتروشیمی در داخل کشور ساخته می‌شود، پاسخ داد: بیش از ۸۰ درصد تجهیزات ثابت صنعت پتروشیمی همانند بخش بالادستی صنعت نفت در داخل کشور ساخته می‌شود.

زنگنه درباره اینکه آیا افت فشار گاز در شهرهای شمالی را تأیید می‌کنید، اظهار کرد: هم‌اکنون روزانه ۱۰۴۰ میلیون مترمکعب گاز خام در کشور تولید می‌شود و بالاترین رکوردهای تاریخی تولید گاز کشور ثبت شده است، البته اعلام این ارقام به معنای این نیست که مردم صرفه‌جویی نکنند، زیرا از اساس اسراف خوب نیست، کاهش یک درجه مصرف کمک می‌کند ما راحت‌تر شبکه را مدیریت کنیم، به هرحال من نگران گاز شهری و خانگی نیستم.

وی به این پرسش که انتظار این است اوپک پلاس (کشورهای عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت-اوپک) در نشست بعدی خود سقف تولید را افزایش دهد، گفت: باید ببینم که در نشست چه اتفاقی می‌افتد.

همچنان درباره تحریم نفت ایران حرف نمی‌زنم

وزیر نفت درباره اینکه به چه مقدار سرمایه‌گذاری نیاز است تا ایران سطح تولید نفت خود را به پیش از تحریم‌ها برساند، افزود: من همچنان درباره تحریم‌ها صحبت نمی‌کنم.

زنگنه به این پرسش که آیا ایران سیگنالی مبنی بر نگرانی اعضای اوپک از افزایش تولید نفت ایران دریافت کرده است، گفت: من موردی ندیدم.

وی درباره اینکه شنیده شده است دولت طرحی را برای تخفیف قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها تدوین کرده است آیا آن را تأیید می‌کنید، افزود: هرگونه تخفیف اضافی برای خوراک پالایشگاه‌ها به مجوز قانونی نیاز دارد که این مجوز را هم مجلس شورای اسلامی باید صادر کند، از جانب دولت پیشنهادی مبنی بر تخفیف خوراک به مجلس ارائه نشده است.

وزیر نفت در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه اعدادی را که درباره افزایش صادرات نفت ایران در مجلس شورای اسلامی اعلام شده است، تأیید می‌کنید، گفت: هیچ عددی را در این مورد تأیید نمی‌کنم.

زنگنه درباره معافیت تحریمی ایران در پروژه میدان رام در دریای شمال انگلیس گفت: ما در این میدان سهامدار هستیم، برداشت از این میدان در انگلیس مصرف می‌شود.

وی درباره افزایش قیمت مواد اولیه خوراک صنایع پایین‌دستی هم گفت: هیچ دولتی نمی‌تواند در قیمت‌گذاری دخالت کند و تنها فساد و رانت به همراه دارد، وقتی قرار شد دولت در زنجیره قیمت‌گذاری دخالت نکند، تا آخر هم نباید دخالت کند و آن را به قواعد بازار واگذار کند، فقط اینکه رقابت باشد و رانت نباشد.