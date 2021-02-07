رشد ۳۶.۴ درصدی تولید محصولات کشاورزی در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان امروز (یکشنبه) در مراسم سی و پنجمین دوره معرفی و تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی استان گیلان، گفت: کشاورزان و متولیان تولید مواد غذایی با تأمین نیازمندی‌های ضروری زندگی مردم، امنیت بزرگی را برای کشور می‌آفرینند که در ارتقای خوداتکایی اقتصاد کشور بسیار اثرگذار هستند.

استاندار گیلان با بیان اینکه کشاورزی در شرایط سخت اقتصادی ناشی از تحریم بار بخش‌های اقتصادی مختلف را بر دوش گرفته است، اظهار کرد: این صنعت در تأمین امنیت غذایی و پیشرفت طرح‌های محول شده به آن، در تحقق برنامه‌های کلان اقتصاد مقاومتی کمک شایان توجه‌ای کرده است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه تأمین مواد غذایی زمینه ساز برقراری امنیت جامعه است، افزود: کشاورزی باید به عنوان اصلی ترین موتور توسعه کشور و استان مورد توجه قرار گیرد.

زارع افزایش بهره وری بخش کشاورزی رو مستلزم آموزش پیوسته دانست و اضافه کرد: کشاورز محور بودن آموزش‌ها در دستور کار قرار بگیرد. بهره‌گیری از بستر دولت الکترونیک باید در شالیزارها، باغ‌ها و مزارع ما ملموس و عینی باشند.

استاندار گیلان خواستار توجه به فناوری‌های اطلاعاتی و استفاده از روش‌های دانش بنیان در بخش کشاورزی شد و ادامه داد: نیروهای جوان تحصیلکرده در این بخش از ظرفیت‌های مناسبی هستند که می‌توانند دوران گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن را محقق سازند.

زارع به دیدار اخیر خود با وزیر جهاد کشاورزی و بیان مشکلات مبتلابه بهره برداران این بخش و ضرورت استمرار حمایت‌ها در شرایط دشوار اقتصادی اشاره کرد و گفت: گیلان رتبه اول تا پنجم کشوری استان در تولید ۲۰ محصول را کسب کرده است که نشانگر ظرفیت بالای تولیدی این منطقه است.

وی با اشاره به رشد ۳۶.۴ درصدی مجموع تولیدات کشاورزی استان اعم از زراعی، باغی و دامی، افزود: این شاخص از حدود ۱.۷۳ درصد در سال ۹۲ به ۲.۶۷ درصد در سال ۹۹ رسیده که در زمینه تولید برگ سبز چای نیز طی این مدت از حدود ۹۰ هزار تن به حدود ۱۳۰ هزار تن رسیده معادل رشد ۴۴.۴ درصدی رسیده است.

استاندار گیلان در ادامه افزود: زراعت چوب برای ارتقا تولیدات صنایع سلولزی و پویایی کارخانه‌های تولید چوب و برخی دیگر از صنایع و همچنین جلوگیری از تعدی به جنگل و قاچاق چوب مهم بوده که در این راستا تلاش و جدیت لازم برای فعال شدن بیشتر زراعت چوب در استان مورد تأکید است.

در پایان این جلسه از چند تن از کشاورزان نمونه در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف تجلیل شد.