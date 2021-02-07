به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز یکشنبه از اقدام دولت این کشور در اخراج دیپلمات‌های ۳ کشور اروپایی به دلیل شرکت در تظاهرات غیرقانونی دفاع کرد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص گفت: متأسفانه، باید این کار را می‌کردیم؛ چاره‌ای جز اقدام و اخراج دیپلمات‌های اروپایی که در رویدادهای غیرمجاز شرکت می‌کردند، نداشتیم.

روسیه جمعه هفته پیش از اخراج ۳ دیپلمات اروپایی به دلیل شرکت در تظاهرات‌های غیرقانونی اخیر در این کشور خبر داد.

وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد: ۳ دیپلمات آلمانی، سوئدی و لهستانی که در اعتراضات غیرقانونی شرکت کردند و «عنصر نامطلوب» معرفی شدند، به زودی روسیه را تَرک خواهند کرد. انتظار می‌رود سفارت‌های آلمان، سوئد و لهستان پس از اخراج ۳ تَن از کارکنانشان، از این پس اصول حقوق بین المللی را به صورت دقیق رعایت کنند.

این رویداد پس از فراخوانده شدن سفیر سوئد، کاردار سفارت لهستان و فرستاده سفارت آلمان به وزارت امور خارجه روسیه به انجام رسید.

الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت دولت روسیه، چند هفته پیش به محض بازگشت از آلمان در فرودگاه بازداشت شد. او اواخر تابستان گذشته در پی مسمومیت ادعایی با گاز اعصاب نوویچوک به آلمان منتقل شده بود.

وی اخیراً از سوی دادگاهی در مسکو به ۳ سال و نیم حبس محکوم شد.

مسمومیت ادعایی و بازداشت وی عاملی شد تا بار دیگر کشورهای غربی حملات تندی را علیه روسیه انجام داده و مسکو را عامل مسمومیت ناوالنی معرفی کنند. روسیه دست داشتن در مسمومیت این منتقد را تکذیب کرده است.