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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۷:۲۷

هفته پانزدهم لیگ برتر؛

غایبان احتمالی دیدار استقلال - سپاهان/ بزرگانی که خودشان نیستند

غایبان احتمالی دیدار استقلال - سپاهان/ بزرگانی که خودشان نیستند

حساس‌ترین دیدار هفته پانزدهم لیگ برتر در حالی بین استقلال و سپاهان برگزار می‌شود که هر دو تیم شانس کمی برای پیروزی در این دیدار ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حساس‌ترین بازی از هفته پایانی نیم فصل نخست رقابتهای لیگ برتر، تیم‌های اول و دوم جدول رده بندی که شانس زیادی برای قهرمانی نیم فصل دارند در اصفهان به مصاف هم می‌روند.

با وجود اینکه نقطه قوت مشترک هر دو تیم خط حمله آنهاست و سرنوشت این بازی را هم ممکن است مهاجمان دو تیم تعیین کنند، اما دو گلزن سنتی، خارجی و غول پیکر آنها که فصل خوبی را سپری نمی‌کنند، شانس کمی برای حضور در این دیدار دارند؛ و این امکان وجود دارد دیدار استقلال و سپاهان، در غیاب دیاباته و کی روش انجام شود.

دیاباته و کی روش مهاجمان خارجی و گلزن استقلال و سپاهان شرایطی دارند که ممکن است به خاطر مسائل بدنی امکان حضور در این دیدار را نداشته باشند و مربیان دو تیم در این دیدار مهم امکان استفاده از آنها را نداشته باشند.

دیاباته و کی‌روش از نظر گلزنی آماری شبیه به هم دارند و در حالی که مهاجم آبیها ۲ گل در این فصل به ثمر رسانده، استنلی کی‌روش تنها یکبار برای سپاهان موفق به گلزنی شده است.

دیدار استقلال و سپاهان از هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۱۷:۱۰ روز شنبه ۲۵ بهمن در اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 5141793

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    نظرات

    • با افتخار پرسپولیسی IR ۲۰:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 2
      پاسخ
      چرا الکی بزرگشون می کنید خدایی بازیه صنعت نفت فولاد رو ببینید چقدر قشنگ بود این دو تا تیم فقط بلدن تهمت بزنن و بگن ما خوبیم حیف اسم بزرگ اصفهان که پشت اسم سپاهان باشه

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