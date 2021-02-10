غایبان احتمالی دیدار استقلال - سپاهان/ بزرگانی که خودشان نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، در حساس‌ترین بازی از هفته پایانی نیم فصل نخست رقابتهای لیگ برتر، تیم‌های اول و دوم جدول رده بندی که شانس زیادی برای قهرمانی نیم فصل دارند در اصفهان به مصاف هم می‌روند.

با وجود اینکه نقطه قوت مشترک هر دو تیم خط حمله آنهاست و سرنوشت این بازی را هم ممکن است مهاجمان دو تیم تعیین کنند، اما دو گلزن سنتی، خارجی و غول پیکر آنها که فصل خوبی را سپری نمی‌کنند، شانس کمی برای حضور در این دیدار دارند؛ و این امکان وجود دارد دیدار استقلال و سپاهان، در غیاب دیاباته و کی روش انجام شود.

دیاباته و کی روش مهاجمان خارجی و گلزن استقلال و سپاهان شرایطی دارند که ممکن است به خاطر مسائل بدنی امکان حضور در این دیدار را نداشته باشند و مربیان دو تیم در این دیدار مهم امکان استفاده از آنها را نداشته باشند.

دیاباته و کی‌روش از نظر گلزنی آماری شبیه به هم دارند و در حالی که مهاجم آبیها ۲ گل در این فصل به ثمر رسانده، استنلی کی‌روش تنها یکبار برای سپاهان موفق به گلزنی شده است.

دیدار استقلال و سپاهان از هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۱۷:۱۰ روز شنبه ۲۵ بهمن در اصفهان برگزار می‌شود.