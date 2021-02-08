۳ طرح خدماتی، گردشگری و ورزشی در آستارا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه در نهمین روز از دهه مبارک فجر با حضور ارسلان زارع استاندار گیلان سه طرح خدماتی، گردشگری و ورزشی در آستارا بهره برداری شد.

یک واحد کارخانه جوجه کشی را به ارزش ۳۴۰ میلیارد ریال و با ظرفیت تولید ۲۱ میلیون قطعه جوجه یک روزه در سال و ظرفیت تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار عدد تخم مرغ در هر دوره یکی از طرح‌های بهره برداری شده امروز در آستارا بود.

با بهره برداری از این پروژه برای ۲۶ نفر به صورت مستقیم و ۲۷ نفر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد شد.

افتتاح یک مرکز اقامتی از دیگر پروژه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در آستارا بود که برای تکمیل آن ۱۲۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی هزینه شده است. در پروژه مذکور که یک مجموعه ورزشی آبی با استخر ۱۶ متری را دارد برای ۶ نفر به شکل مستقیم شغل ایجاد شده است.

آخرین پروژه‌ای که استاندار گیلان در شهرستان مرزنشین آستارا افتتاح کرد، نخستین استخر بزرگ سرپوشیده ورزشی بود که مجری آن بخش خصوصی با همکاری اداره ورزش و جوانان بود و در این رابطه بخش خصوصی برای احداث این استخر ۲۰۰ میلیارد ریال هزینه کرده و برای ۱۰ نفر نیز در این استخر شغل ایجاد شده است.

ظرفیت‌های گردشگری آستارا باید بهره برداری شود

استاندار گیلان در آئین افتتاح این پروژه‌ها با تاکید بر بزرگداشت دهه فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، گفت: همه ما در قبال انقلاب و نظام مسئول هستیم و باید دین خود را نسبت به انقلاب ادا کنیم و دهه فجر فرصت مناسبی است تا عملکردها، پیشرفت کشور و دستاوردهای انقلاب و نظام به مردم بازگو شود.

ارسلان زارع، گفت: عزت و اقتدار انقلاب ما و نائل شدن بر تمامی توطئه‌های دشمنان از ابتدای انقلاب تاکنون در سایه حضور همواره مردم در تمامی صحنه‌های نظام جمهوری اسلامی است که باید قدردان این حضور باشیم.

وی با اشاره به اهمیت شهرستان مرزی بندر آستارا، گفت: شهرستان مرزنشین آستارا برای استان گیلان مهم است و در جریان افتتاح پروژه‌های امروز در آستارا برای جوانان این شهرستان اشتغال ایجاد شد.

زارع، تصریح کرد: باید از ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی شهرستان مرزی بندر آستارا در راستای توسعه استان گیلان استفاده کرد.