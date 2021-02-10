پروژه های شهری در نشاط اجتماعی موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری شامگاه سه شنبه در آئین افتتاح یک پروژه در شیراز بیان کرد: استان فارس با توجه به ویژگی‌های که دارد در کشور منحصر به فرد بوده و توانسته در کشور جایگاه ویژه ای در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه‌های عمرانی داشته باشد.

وی اضافه کرد: اجرای طرح‌های عمرانی در قالب طرح‌های تفریحی در کلانشهرها موجب خواهد شد فعالیت‌های عمرانی نقش ویژه ای در توسعه و تعالی آحاد جامعه داشته باشد و می‌تواند در جامعه نشاط آفرینی کند.

او ادامه داد: اجرای طرح‌های عمرانی می‌تواند در تربیت انسانی متعالی کمک کند و نقش ویژه ای در احقاق حقوق شهروندی داشته باشد.

امیری یادآور شد: همکاری دستگاه‌های مختلف در طراحی شهری نقش ویژه ای دارد و اگر همکاری میان دستگاه‌های مختلف وجود نداشته باشد امکان توسعه فعالیت‌های عمرانی در قالب طرح‌های عمرانی شهری وجود نخواهد داشت.

عنایت الله رحیمی استاندار فارس نیز در این آئین بیان کرد: طراحی شهری پس از انقلاب به گونه‌ای است که آرامش را به افراد منتقل می‌کند و سعی شده تا در طراحی شهری معیارهایی نظیر آرامش آفرینی در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: هزار و ١۴۶ پروژه با اعتباری بالغ بر ٢٣ هزار میلیارد تومان در استان فارس در دهه فجر انقلاب اسلامی به افتتاح رسیده است.