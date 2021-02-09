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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۲:۲۹

در کهگیلویه و بویراحمد؛

سالن ورزشی شهدای سرآبتاوه در شهرستان بویراحمد افتتاح شد

سالن ورزشی شهدای سرآبتاوه در شهرستان بویراحمد افتتاح شد

یاسوج- سالن ورزشی شهدای سرآبتاوه در شهرستان بویراحمد افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کهگیلویه و بویراحمد شامگاه سه شنبه در حاشیه افتتاح این طرح گفت: این طرح به نمایندگی از ۱۰ پروژه نوسازی مدارس در شهرستان بویراحمد افتتاح شد.

حسین کلانتری افزود: اعتبار این طرح از محل منابع ملی بوده و با اعتبار یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان با زیربنای ۶۱۵ متر احداث شد.

وی اظهار داشت: هدف از گسترش فضای ورزشی در دولت تدبیر و امید، ایجاد زمینه نشاط و شادابی بیشتر جوانان و ترویج آشتی با ورزش در جامعه است.

استاندار تصریح کرد: پیگیر تکمیل برخی از پروژه‌های ورزشی در استان هستم و امید است با بهره برداری از این پروژه‌ها شاهد رشد ورزش قهرمانی در استان باشیم.

کد مطلب 5143685

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