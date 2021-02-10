به گزارش خبرنگار مهر، «آندره‌آ اسکاناوینو» مربی بدنساز تیم فوتبال زنیت سنت پترزبورگ درباره آخرین وضعیت سردار آزمون مهاجم مصدوم این تیم تاکید کرد که وی به شدت در حال تمرین برای بازگشت و ریکاوری است.

اسکاناوینو گفت: آزمون در بخش نخست اردوی تیم خیلی خوب کار کرد اما همانطور که گفته‌ام در جریان مسابقات همیشه امکان مصدومیت وجود دارد. آزمون در حال تلاش و کار است تا سریع‌تر بازگردد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون در جریان اردوی آماده سازی تیم زنیت در امارات مصدوم شد و «سرگئی سماک» سرمربی زنیت هم اعلام کرده زمان بازگشتش نامشخص است.