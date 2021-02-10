به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی فوتبال باشگاه پرسپولیس را به دلیل عدم پرداخت مطالبات «ماریو بودیمیر» بازیکن سابق این باشگاه از نقل و انتقالات محروم کرد. باشگاه پرسپولیس شب گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد پول بودیمیر پرداخت شده و به دلیل تحریم‌ها، ارسال پول کمی زمان بر است.

ابراهیم شکوری معاون باشگاه پرسپولیس هم امروز با انتشار پیامی از هواداران باشگاه خواست نسبت به بسته شدن پنجره نقل و انتقالات پرسپولیس نگران نباشند.

شکوری نوشت: «تا روز دوم اسفند که نقل و انتقالات فوتبال ما است، مشکل بودیمیر حل خواهد شد. پول بودیمیر کاملاً تهیه شده است. به دلیل تحریم‌های بانکی، امکان انتقال یکباره پول وجود ندارد و باید مراحل مختلف انجام شود. بیشتر مبلغ پول واریز شده است. پروسه نشستن پول به حساب، زمان بر است. تاکنون ۶۰ هزار یورو تایید و مابقی نیز تایید خواهد شد. مدارک و مستندات برای فیفا ارسال شده است. به محض تایید دریافت پول، پنجره دوباره باز خواهد شد. مدیرعامل و هیات مدیره باشگاه با تمام توان و شبانه روزی در حال حل کردن مشکلات هستند. نگرانی شما، نگرانی و دغدغه ما است.»

به گزارش خبرنگار مهر، نقل و انتقالات زمستانی لیگ برتر ایران از دوم اسفند شروع می‌شود و تا روز بیست و هشتم اسفند ادامه خواهد داشت.

پرسپولیس با درخواست یحیی گل محمدی سرمربی این تیم در حال جذب نفرات جدید بوده و به تازگی با مهدی ترابی بازیکن تیم العربی قطر به توافق رسیده است.