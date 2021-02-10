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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۳۹

ابراهیم شکوری:

پنجره نقل و انتقالات پرسپولیس تا دوم اسفند باز می‌شود

پنجره نقل و انتقالات پرسپولیس تا دوم اسفند باز می‌شود

معاون باشگاه پرسپولیس اعلام کرد تا شروع نقل و انتقالات زمستانی لیگ برتر ایران، محرومیت این باشگاه برای جذب بازیکن جدید رفع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی فوتبال باشگاه پرسپولیس را به دلیل عدم پرداخت مطالبات «ماریو بودیمیر» بازیکن سابق این باشگاه از نقل و انتقالات محروم کرد. باشگاه پرسپولیس شب گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد پول بودیمیر پرداخت شده و به دلیل تحریم‌ها، ارسال پول کمی زمان بر است.

ابراهیم شکوری معاون باشگاه پرسپولیس هم امروز با انتشار پیامی از هواداران باشگاه خواست نسبت به بسته شدن پنجره نقل و انتقالات پرسپولیس نگران نباشند.

شکوری نوشت: «تا روز دوم اسفند که نقل و انتقالات فوتبال ما است، مشکل بودیمیر حل خواهد شد. پول بودیمیر کاملاً تهیه شده است. به دلیل تحریم‌های بانکی، امکان انتقال یکباره پول وجود ندارد و باید مراحل مختلف انجام شود. بیشتر مبلغ پول واریز شده است. پروسه نشستن پول به حساب، زمان بر است. تاکنون ۶۰ هزار یورو تایید و مابقی نیز تایید خواهد شد. مدارک و مستندات برای فیفا ارسال شده است. به محض تایید دریافت پول، پنجره دوباره باز خواهد شد. مدیرعامل و هیات مدیره باشگاه با تمام توان و شبانه روزی در حال حل کردن مشکلات هستند. نگرانی شما، نگرانی و دغدغه ما است.»

به گزارش خبرنگار مهر، نقل و انتقالات زمستانی لیگ برتر ایران از دوم اسفند شروع می‌شود و تا روز بیست و هشتم اسفند ادامه خواهد داشت.

پرسپولیس با درخواست یحیی گل محمدی سرمربی این تیم در حال جذب نفرات جدید بوده و به تازگی با مهدی ترابی بازیکن تیم العربی قطر به توافق رسیده است.

کد مطلب 5143816

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