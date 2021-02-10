راهپیمایی ۲۲ بهمن در اقصی نقاط کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در مرکز استان، شهر یاسوج از میدان جهاد، بلوار شهید مطهری، میدان هفتم تیر، خیابان آیت الله طالقانی، خیابان جمهوری اسلامی، میدان امام حسین (ع) و از ساعت ۱۰ برگزار شد.

در دهدشت نیز این راهپیمایی خودرویی از مقابل فنی و حرفه‌ای، میدان شهید ضیایی، بلوار شهید ضیایی، کمربندی، بلوار سپاه، خیابان امام خمینی (ره)، گلزار مطهر شهدا و ساعت ۱۰ صبح اجرا شد.

در گچساران، راهپیمایی از پلیس راه، میدان نرگسی، گلزار مطهر شهدا و در ساعت ۹ صبح برگزار شد.

همچنین تمام شهرستان‌ها شاهد اجرای راهپیمایی خودرویی بودند.

فتوکلیپ خبرنگار مهر بخشی از حضور مردم و مسئولین را به تصویر کشیده است.