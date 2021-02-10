به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران؛ سید سعید راد که در جلسه شورای معاونان این سازمان سخن می‌گفت، تأثیر پروژه‌های مطالعاتی در موفقیت فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی را مورد تأکید قرار داد و افزود: قرار نیست این پروژه‌‎ها در قفسه‌ها خاک بخورند، بلکه با نگاه کاربردی، می‌بایست به نحوی عمل شود که آثار و نتایج آنها در اقدامات اجرایی و عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران همچون گذشته برای همکاری با دستگاه‌های دست‌اندرکار در توزیع مستقیم محصولات تنظیم بازار در میادین میوه و تره بار آمادگی دارد، اظهار کرد: این سازمان تمام توان خود را به کار گرفته است تا علاوه بر عرضه انواع میوه‌جات، سبزیجات و صیفی‌جات، نسبت به عرضه اقلام تنظیم بازار همچون مرغ و تخم مرغ و شکر تا محصولاتی مانند گوشت و برنج و روغن اقدام کند.

راد با بیان اینکه سازمان مدیریت میادین، نسبت به تحلیل وضعیت بازار برای هفته‌ها و ماه‌های آینده به این منظور که تا جای ممکن و به سهم خود بتواند در کنترل بازار و تنظیم قیمت‌ها اثرگذار باشد، تصریح کرد: این آینده‌نگری و دوراندیشی، می‌تواند در کاهش آثار و عوارض نوسانات بازار و تغییرات قیمتی ناشی از آن به منظور امکان پاسخ‌گویی به موقع به تقاضای شهروندان و تأمین محصولات مورد نیاز مؤثر باشد.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران با تأکید بر اینکه ایمنی فضای میادین میوه و تره بار برای شهروندان چه از نظر روحی و روانی و چه از منظر فیزیکی و محیطی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، خاطرنشان کرد: باید به نوعی حوزه کاری‌مان را به ویژه در فضاهایی همچون میادین با آرامش اداره کنیم که مسائل و مشکلات احتمالی را قبل از اینکه به بحران تبدیل شوند، مدیریت کنیم.