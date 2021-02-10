ایران ۶ درصد تولیدات نانو در دنیا را به خود اختصاص داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، دکتر سعید سرکار به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی در برنامه تلویزیونی گفت: با برنامه‌ریزی دقیقی که صورت گرفت، ایران در حوزه فناوری نانو یک جهش را تجربه کرد به طوری که پس از چین و آمریکا، ایران سومین کشوری بود که در حوزه نانو، سیاست‌گذاری و توسعه را آغاز کرد.

وی افزود: به‌دلیل شروع به موقع، سیاست‌گذاری درست، نیروی انسانی کارآمد و جوانان با استعداد، کشور ما در حوزه نانو در حد لیاقت خودش ظاهر شد، اکنون ایران در رتبه چهارم جهان در حوزه فناوری نانو قرار دارد.

به گفته دبیر ستاد توسعه فناوری نانو، ما ابتدا که شروع کردیم برنامه‌ریزی این بود که ایران طی یک دوره ۱۰ ساله جزو ۱۵ کشور برتر حوزه نانوفناوری قرار گیرد که آن موقع خیلی‌ها ما را مسخره کردند و گفتند ایران را چه به رتبه پانزدهم!. سال ۸۴ خدمت مقام معظم رهبری رفتیم و ایشان فرمودند چرا برای این رتبه برنامه‌ریزی کردید؟ ما در جواب گفتیم با توجه به اینکه ایران یک درصد جمعیت جهان را دارد بنا را بر این گذاشتیم که یک درصد تولید علم نانو هم برای ایران محقق شود که این مقدار معادل رتبه پانزدهم جهان است. حضرت آقا در جواب فرمودند این برای ایران کم است و شما ۲ درصد را هدف قرار دهید چون ما جمعیت جوان و با استعداد داریم، بنابراین شما هدف‌گذاریتان را بالاتر ببرید.

سرکار در بخش دیگری به دستور رهبری برای تأمین مالی ستاد نانو اشاره کرد و گفت: با توجه به هدف‌گذاری ۲ درصد، رهبری دستور دادند که بودجه ستاد نانو معادل ۲ درصد سرمایه‌گذاری همه کشورهای جهان در حوزه نانو باشد و این در طی سالیان کم نشود و با توجه به سرمایه‌گذاری جهانی این مقدار به ستاد نانو تخصیص یابد.

دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به فعالیت‌های ستاد نانو پرداخت و گفت: ما در حال حاضر از مجموعه‌های فناور حمایت می‌کنیم، برای حضور در صنعت به شرکت‌ها کمک می‌کنیم حتی در زمینه صادرات به شرکت‌های کوچک کمک می‌کنیم. وظیفه ما، کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان نوپاست.

وی با تاکید بر اینکه گرفتن مالیات از این شرکت‌ها کار نادرستی است، گفت: در سال گذشته، حدود ۴,۰۰۰ میلیارد تومان فروش محصولات نانویی داشتیم و فقط از محل مالیات بر ارزش افزوده حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به خزانه دولت واریز شد، آن وقت بودجه ستاد نانو حدود ۶۰ میلیارد تومان است، ما به دولت اعلام می‌کنیم که با سرمایه‌گذاری در حوزه نانو درآمدهای شما چندین برابر افزایش پیدا می‌کند، من پیش‌بینی می‌کنم که در سال ۱۳۹۹ فروش محصولات نانویی ما حدود ۹,۰۰۰ هزار میلیارد تومان باشد.

سرکار با اشاره به برخی محصولات فناورانه نانو و وضعیت رو به رشد این صنعت افزود: حاصل اعتماد به جوانان با استعداد حوزه نانو فناوری باعث شده که امروز ما ۶ درصد از تولیدات نانوفناوری در دنیا را داشته باشیم.