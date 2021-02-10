وزیر خارجه رژیم صهیونیستی بر لزوم حفظ فشار بر ایران تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «گابی اشکنازی» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، روز چهارشنبه با «دومینیک راب» وزیر خارجه انگلیس تلفنی گفت‌وگو کرد.

اشکنازی در صفحه شخصی خود در توئیتر پیرامون این گفتگو نوشت: «پیشتر با دوستم، "دومینیک راب" وزیر خارجه انگلیس صحبت کردم. من مخالفت اسرائیل با حکم دادگاه جنایی بین‌المللی را به صراحت بیان کردم».

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در ادامه پیام خود نوشت: «ما همچنین درباره تهدید ایران گفت‌وگو کردیم و من درباره اهمیت حفظ فشار بین‌المللی بر ایران تاکید کردم».

وی افزود: «ما همچنین درباره مقابله با کرونا و ضرورت تقویت روابط اقتصادی دوجانبه نیز صحبت کردیم».