  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۲۱:۱۴

در تماس تلفنی با همتای انگلیسی خود؛

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی بر لزوم حفظ فشار بر ایران تأکید کرد

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی بر لزوم حفظ فشار بر ایران تأکید کرد

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در گفتگو با همتای انگلیسی خود بر ضرورت حفظ فشارهای بین المللی علیه ایران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «گابی اشکنازی» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، روز چهارشنبه با «دومینیک راب» وزیر خارجه انگلیس تلفنی گفت‌وگو کرد.

اشکنازی در صفحه شخصی خود در توئیتر پیرامون این گفتگو نوشت: «پیشتر با دوستم، "دومینیک راب" وزیر خارجه انگلیس صحبت کردم. من مخالفت اسرائیل با حکم دادگاه جنایی بین‌المللی را به صراحت بیان کردم».

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در ادامه پیام خود نوشت: «ما همچنین درباره تهدید ایران گفت‌وگو کردیم و من درباره اهمیت حفظ فشار بین‌المللی بر ایران تاکید کردم».

وی افزود: «ما همچنین درباره مقابله با کرونا و ضرورت تقویت روابط اقتصادی دوجانبه نیز صحبت کردیم».

کد مطلب 5144216

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها