هت تریک بد یمن برای منشا/ ۶۵۱ دقیقه در حسرت گل

به گزارش خبرنگار مهر، گادوین منشا، مهاجمی که تا قبل از شروع لیگ بیستم خیلی‌ها فوتبال او را تمام شده می‌پنداشتند، با شروع فصل تولد دوباره‌ای داشت و به ناگهان تبدیل به ماشین گلزنی شد.

اما موتور گلزنی همین مهاجم در حالی که در ۶ بازی از ۷ بازی ابتدای فصل گلزنی کرد، در یک بازی دبل کرد و اولین هت تریک فصل را نیز به نام خود ثبت کرد، ناگهان خاموش شد تا گادوین منشا، مهاجم ۳۱ ساله اهل کشور نیجریه در ۶ بازی آخر تیمش توفیقی در گلزنی نداشته باشد.

منشا فصل را با گلزنی مقابل سپاهان آغاز کرد و در ۶ بازی از ۷ بازی ابتدایی فصل موفق به گلزنی شد. از هفته هشتم به بعد توفیقی در باز کردن دروازه حریفان نداشت.

این مهاجم قدرتی در ۷ بازی ابتدای فصل دروازه تیم‌های سپاهان، مس رفسنجان، فولاد، پیکان، صنعت نفت و شهرخودرو باز کرد و به تنها تیمی که در ۷ هفته اول گل نزد، ماشین سازی بود.

وی بعد از آن مقابل ذوب آهن، استقلال، آلومینیوم، تراکتور، سایپا و نفت مسجد سلیمان با اینکه فرصت بازی پیدا کرد، اما موفق به گلزنی نشد.

آخرین باری که منشا موفق به گلزنی شد، دیدار مقابل شهرخودرو در هفته هفتم لیگ برتر بود که این بازی در ۲۸ آذر انجام شد و منشا در آن بازی ۳ بار موفق به باز کردن دروازه حریف شد تا نخستین هت تریک فصل را به نام خود ثبت کند. اما این هت تریک برای منشا بد یمن بود چون او دیگر بعد از آن موفق به گلزنی نشد. از آخرین گلی که منشا برای گل گهر زده، ۵۷ روز می‌گذرد و این مهاجم در این مدت، ۶۵۱ دقیقه در حسرت گل مانده است.

تیم فوتبال گل گهر با احتساب یک بازی معوقه با ۱۹ امتیاز در رده ششم جدول قرار دارد و در چارچوب هفته پانزدهم این مسابقات امروز میهمان نساجی است. این دیدار از ساعت ۱۵:۳۰ به میزبانی نساجی در قائم شهر برگزار می‌شود.