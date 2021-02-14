ابراهیم نوروزی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با اشاره به تلاش برای راه‌اندازی دفاتر انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان در شهرستان‌های البرز اظهار کرد: انجمن روزنامه‌نگاران در استان با مسئولیت مجید صاحب‌کاری به عنوان مدیر این مجموعه راه‌اندازی شد.

وی با بیان اینکه نخستین جلسه انجمن روزنامه‌نگاران استان البرز در دفتر سازمان بسیج رسانه البرز تشکیل شد، تصریح کرد: دفاتر شهرستانی انجمن به زودی طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم راه‌اندازی و مسئولان مربوطه برای اخذ مجوز به فرمانداری‌ها معرفی خواهند شد.

یکی از مشکلات روزنامه‌نگاری در کشور ما ضعف در کادرسازی است

رئیس بسیج رسانه استان البرز با اشاره به اینکه از جمله وظایف و دستور تشکیل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان در زمینه ارتقای سطح مطبوعات است، خاطرنشان کرد: از جمله اهداف اصلی این انجمن آموزش است، چراکه یکی از مشکلات روزنامه‌نگاری در کشور ما ضعف در کادرسازی است، انجمن روزنامه‌نگاران در این زمینه می‌تواند به جامعه مطبوعاتی استان کمک می‌کند.

وی ادامه داد: در راستای تحقق اهداف این انجمن تلاش برای سالم‌سازی فضای مطبوعاتی است که بر مبنای اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی و همچنین قانون اساسی تعریف شده است.

نوروزی‌فر بیان کرد: حضور فعال در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی برای مقابله با مبحث تهاجم فرهنگی و تنویر افکار عمومی ضروری بوده و این انجمن با هدف دفاع از آزادی بیان و حقوق مطبوعات تشکیل شده است.

وی اظهار کرد: ایجاد انسجام و همدلی در میان فعالان رسانه، فراهم کردن تسهیلات برای اعضای این انجمن و حضور فعال در عرصه‌های متعدد فرهنگی از برنامه‌های انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان استان البرز است که این امر در شهرستان‌ها رقم خواهد خورد.

رئیس بسیج رسانه استان البرز با بیان اینکه برای عضویت اهالی رسانه در این انجمن هیچ محدودیتی وجود ندارد، گفت: تمامی دست‌اندرکاران مطبوعات، مدیران مسئول، سردبیران و دبیران سرویس، خبرنگاران، عکاسان، طراحان، کاریکاتوریست‌ها و افرادی که در عرصه رسانه فعال هستند با ارسال مدارک و رزومه کاری در مطبوعات و رسانه‌های سراسری و استانی با درخواست عضویت در این تشکل صنفی و فرهنگی، پس از تصویب هیئت مدیره می‌توانند به عضویت انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان در بیایند.

وی متذکر شد: به زودی نحوه عضویت در این انجمن اعلام خواهد شد و افراد در صورت تمایل می‌توانند در این انجمن عضو شوند.