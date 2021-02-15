نقش «دینار طلایی» در دخالت ناتو در لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، موسی ابراهیم، مسئول سابق در حکومت معمر قذافی اعلام کرد که اعتراضات در لیبی در سال ۲۰۱۱ و حمله ناتو، به منزله یک اقدامی برنامه ریزی شده از سوی غرب بود تا منابع لیبی را تحت کنترل خود درآورند.

سخنگوی سابق نظام قذافی در مصاحبه با نووستی گفت، این مسئولان غربی از آغاز اعتراضات، علیه لیبی توطئه چینی کرده و این مساله را به دوستان خود در منطقه عربی و در آفریقا ابلاغ کردند.

وی رخدادها در کشورش در سال ۲۰۱۱ را اینگونه توصیف کرد: این اقدامی برنامه ریزی شده از سوی کشورهای غربی برای منهدم کردن لیبی و سیطره بر نفت آن و استفاده از جایگاه استراتژیک لیبی و قرار دادن مزدورانشان در رأس لیبی بود.

این مسئول سابق لیبیایی عنوان داشت: یکی از دلایل حمله ناتو به لیبی این بود که معمر قذافی روش آزادسازی آفریقا از سلطه غرب را در پیش گرفته بود. قذافی برای تأسیس بانک مرکزی آفریقایی برنامه ریزی می‌کرد که این بانک می‌توانست قاره آفریقا را از نظام مالی جهانی رها سازد. مسئولان کشور آماده می‌شدند تا یک واحد پولی طلایی یکپارچه را برای قاره آفریقا ایجاد کنند که قرار بود جایگزین دلار شود. این مساله باعث دستپاچگی غرب شد. آنها از لیبی خواستند تا این برنامه را متوقف کند، اما معمر قذافی با این تهدیدها مخالفت کرد.