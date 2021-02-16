  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۸ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۲۰

روزنامه الشرق الاوسط:

عربستان درخواست میزبانی لیگ قهرمانان آسیا را ارسال نکرده است!

هر چهار تیم عربستانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا خواهان میزبانی در لیگ قهرمانان آسیا شده اند ولی باوجود اتمام مهلت تعیین شده، فدراسیون عربستان این درخواست را به AFC ارائه نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه «الشرق الاوسط» عربستان به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که هر چهار باشگاه الهلال، النصر، الاهلی و الوحده برای میزبانی در لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا درخواست خود را به فدراسیون فوتبال عربستان ارائه کرده‌اند.

مهلت درخواست میزبانی از کنفدراسیون آسیا ساعت ۱۲ روز گذشته به وقت مالزی به پایان رسیده است اما فدراسیون عربستان به صورت رسمی درخواست باشگاه‌های خود را با AFC مطرح نکرده است.

الشرق الاوسط مدعی شده فدراسیون عربستان با هماهنگی و توافق AFC درخواست رسمی باشگاه‌هایش را ارائه نکرده است تا توضیحاتی درباره میزبانی‌ها از AFC بگیرد.

مرحله گروهی لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا از ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ آغاز می‌شود. تیم‌های پرسپولیس، استقلال، تراکتور و فولاد چهار نماینده ایران در آسیا هستند که هر چهار باشگاه هم متقاضی میزبانی در این رقابت‌ها هستند.

