به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت انتخاب بخش ویژه عروسک ایرانی متشکل از فرزانه بابایی، افسانه احسانی و نیلوفر جلیلوند پس از بررسی ۲۱۷ اثر رسیده به دبیرخانه، برترینهای این بخش را اعلام کردند.
بر این اساس داوران بخش عروسک جشنواره شامل آیدین مهدیزاده، فرزانه بابایی و نیلوفر جلیلوند، لوح تقدیر، تندیس ششمین جشنواره ملی اسباببازی، نشان اسباببازی برتر ایرانی و جایزه نقدی رتبه اول برترین عروسک ایرانی را به خاطر کیفیت عالی تولید، طراحی و اصالت ایرانی، نگاه ویژه به استفاده از مواد و عنصر روایت به عروسکهای «خانواده کلوچه، بزبزقندی و گندم» از نشان «گیسو» اهدا کردند.
همچنین لوح تقدیر جشنواره، نشان اسباببازی برتر ایرانی و جایزه نقدی رتبه دوم این بخش به خاطر آزادی عمل کودک در حین بازی، کیفیت ویژه تولید و قابلیت تجاریسازی و تولید انبوه، به عروسک «نوزاد» از مجموعه «پویا و پونه» اختصاص یافت.
هیأت داوران همچنین جایزه رتبه سوم بخش عروسکهای ایرانی شامل: لوح تقدیر ششمین جشنواره ملی اسباببازی، نشان اسباببازی برتر ایرانی و جایزه نقدی را به صورت مشترک به عروسک «نارنج» محصول مجموعه «آوین بافت» و عروسک «مریم» تولید گروه هنری «فاش» به خاطر کیفیت عالی تولید، طراحی منحصر به فرد، به خاطر توجه به عنصر روایت تقدیم کرد.
هیأت داوران بخش ویژه عروسک ایرانی ششمین جشنواره ملی اسباببازی در عینحال در بیانیهای ضمن قدردانی از استقبال خوب تولیدکنندگان از این بخش، دیدگاههای خود را مطرح کرد که به گوشههایی از آن در این خبر اشاره شده است.
داوران این بخش قابلیت تجاریسازی و ورود به بازار با هدف کسب اقبال عمومی نسبت به عروسک ایرانی، پررنگبودن عنصر بازی، آزاد و خلاق بودن کودکان برای بازی با عروسکها، طراحی و نگاه ویژه به اصالت اثر از حیث بدیع بودن و نوآوری و نگاه ویژه به عناصر فرهنگی و بومی برای ساخت عروسک ایرانی را از نکاتی عنوان کردند که تولیدکنندگان عروسکهای ایرانی باید در آثار خود توجه ویژهتری به آن داشته باشند.
هیئت داوران همچنین با قدردانی از تلاش تمام دستاندرکاران ششمین جشنواره ملی اسباببازی و عروسکسازان ایرانی اظهار امیدواری کرده است با تداوم این مسیر در آینده نزدیک شاهد شکوفایی این بخش از محصولات فرهنگی کشور باشیم.
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