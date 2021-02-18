نقش ویژه مراکز علمی در آینده مدیریتی کشور/ لزوم جذب دانشجوی خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری ظهر پنج شنبه در دیدار علاءالدین بروجردی، معاون بین‌الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی و جمعی از مسئولان دانشگاه آزاد خراسان شمالی که در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد، با اشاره به نقش دانشگاه در کادرسازی و تربیت مدیران آینده کشور، اظهار کرد: مراکز علمی و آموزش مهم‌ترین نقش را در آینده مدیریتی کشور ایفا می‌کنند.

امام جمعه بجنورد با بیان اینکه دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی باید تحولی در درون نظام ایجاد کنند، گفت: برای ترسیم آینده این نظام، باید به وضعیت آموزش‌وپرورش و دانشگاه و حوزه نگاه کنیم؛ زیرا مسئولان آینده کشور کسانی هستند که در این مراکز آموزش دیده‌اند؛ ازاین‌رو نقش متولیان امر تربیت بسیار مهم است.

وی اضافه کرد: دانشگاه آزاد با ثبات مدیریتی مناسبی که دارد می‌تواند با هدفمندی بیشتری در بحث آموزش ورود کرده و نیاز آینده کشور را مدنظر قرار دهد و همچنین برای توسعه در بخش‌های مختلف کشور برنامه‌ریزی کند.

حجت الاسلام نوری تأکید کرد: در این راستا باید به سمت کیفی سازی آموزش، هدفمند کردن رشته‌ها و تحول‌آفرینی در دانشگاه آزاد حرکت کرد تا این دانشگاه بیش از پیش بدرخشد و بتواند برای نظام نقش‌آفرینی مفیدتر و مؤثرتری داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی همچنین با اشاره به فعالیت‌های آموزش بین‌المللی دانشگاه آزاد، اظهار کرد: یکی از راه‌های قدرت و نفوذ در جهان امروز، ارتباط و تأثیرگذاری بر مجموعه علمی کشورها است، امری که از طریق راه‌اندازی دانشگاه‌ها در کشورهای دیگر و یا پذیرش دانشجویان خارجی میسر می‌شود.

علاءالدین بروجردی، معاون بین‌الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی هم در این نشست با اشاره به اینکه در دنیای امروز عرصه آموزش بین‌المللی، صحنه جدی نبرد است، گفت: امروز درگیری ما با آمریکایی‌ها فقط در عرصه نظامی و سیاسی و اقتصادی نیست بلکه یکی از عرصه‌های تقابل، میدان آموزش و تربیت مدیران آینده است.

وی در انتها با اشاره به سرمایه‌گذاری و اقدامات آمریکا در این زمینه به ویژه در کشورهای منطقه، تصریح کرد: آمریکا سالانه حدود ۵ هزار جوان را از افغانستان و همین تعداد را از عراق بورسیه تحصیلی می‌کند و آن‌ها را در دانشگاه‌های خود تربیت می‌کند، این به آن معنا است که چند سال بعد بخش قابل‌توجهی از مدیران این کشورها تحصیل‌کرده آمریکا و تربیت‌شده با ارزش‌های غربی خواهند بود.