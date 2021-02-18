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۳۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۷:۰۵

همزمان با افزایش شمار مرگ و میرها؛

شمار صهیونیست‌های مبتلا به کرونا به ۷۲۸ هزار و ۶۵۰ نفر رسید

شمار صهیونیست‌های مبتلا به کرونا به ۷۲۸ هزار و ۶۵۰ نفر رسید

آخرین آمار از افزایش شمار صهیونیست‌های مبتلا به کرونا به بیش از ۷۲۸ هزار نفر حکایت دارد کما اینکه شمار فوتی‌های ناشی از ابتلاء به کووید ۱۹ در اراضی اشغالی به ۵ هزار و ۳۸۵ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، افزایش روزافزون شمار صهیونیست‌های مبتلا به کرونا موجب بروز بحران در اراضی اشغالی شده است. طی ۲۴ ساعت گذشته ۲ هزار و ۴۱۰ مورد جدید ابتلاء به کرونا نزد صهیونیست‌ها به ثبت رسیده است.

بر اساس این گزارش، شمار صهیونیست‌های مبتلا به کرونا به ۷۲۸ هزار و ۶۵۰ نفر افزایش یافته است. در همین حال، تعداد فوتی‌های صهیونیست ناشی از ابتلاء به کرونا به ۵ هزار و ۳۸۵ نفر افزایش یافته است.

پیشتر واحد اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی فاش کرد که این رژیم برای نخستین بار از نظر تعداد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا نسبت به جمعیت از ایالات متحده آمریکا پیشی گرفته است و با وجود قرنطینه کامل اراضی اشغالی، این ویروس همچنان به شکل خطرناکی در حال گسترش و شیوع است.

کد مطلب 5150497

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