واشنگتن دعوت اتحادیه اروپا برای گفتگو با ایران را می پذیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام بلندپایه در دولت آمریکا روز پنج شنبه اعلام کرد چنانچه از سوی اتحادیه اروپا دعوتی برای انجام گفتگوها با ایران صورت بگیرد، ایالات متحده آن را خواهد پذیرفت.

این مقام بلندپایه که خواست نامش فاش نشود، پس از نشست وزرای خارجه ایالات متحده، انگلیس، فرانسه و آلمان به خبرگزاری رویترز گفت: «ما [ایالات متحده] آماده هستیم که در صورت برگزاری یک چنین نشستی، در آن حضور پیدا کنیم».

پیش از این نیز یک مقام بلندپایه اتحادیه اروپا گفته بود که وی آماده است تا نشستی را با حضور کشورهای چین، روسیه، فرانسه، آلمان و انگلیس [بدون حضور ایران] تشکیل دهد!

گفتنی است، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا نیز روز پنج شنبه (به وقت واشنگتن) در گفتگو با همتایان خود از سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس (موسوم به تروئیکای اروپایی) با تکرار شرط نابجای واشنگتن برای بازگشت به برجام مدعی شد که واشنگتن آماده گفتگو با ایران برای بازگشت دو کشور به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ است و چنانچه ایران بار دیگر پایبندی به تعهدات خود ذیل برجام را نشان دهد، واشنگتن به این توافق بازمی گردد!

در بیانیه مشترک آمریکا با تروئیکای اروپایی آمده است: «وزیر بلینکن تصریح کرد که رئیس جمهور بایدن گفته است اگر ایران به پایبندی کامل به تعهدات خود ذیل برجام بازگردد، ایالات متحده همین کار را خواهد کرد و آماده مشارکت در گفتگوها با ایران برای [دستیابی به] این هدف است».

این در حالی است که مقامات ایران از جمله «محمدجواد ظریف» وزیر خارجه کشورمان بارها به روشنی تصریح کردند که این واشنگتن است که باید نخستین گام را برای بازگشت به برجام بردارد.