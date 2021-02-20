شهروند آمل آماده رقابت های جام حذفی بسکتبال با ویلچر است

مسعود فلاح در آستانه حضور تیمش در مسابقات امسال رقابت‌های جام حذفی بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از هفته گذشته تمرینات خیلی خوبی درآمل برگزار کردیم وتقریبا به آمادگی نسبی مسابقات رسیدیم و تلاش خواهیم کرد تا روز مسابقات حداقل به شرایط مسابقه‌ای برسیم.

وی افزود: متأسفانه از بهمن ماه سال گذشته تا هفته قبل، تمرینی نداشتیم، البته این وضعیت برای همه تیم‌ها مشابه ویکسان بوده و تقریباً آمادگی وتمریناتی که تیم‌ها دراین مدت برگزار کردند، دریک سطح هستند.

لیگ تعطیل نمی‌شد، قهرمانی حق آمل بود

سرمربی تیم شهروند آمل با بیان اینکه تداوم شرایط بد کرونایی درسال گذشته متأسفانه باعث نیمه کاره ماندن لیگ برتر بسکتبال با ویلچرباشگاه های کشور شده بود، گفت، تیم شهروند تا هفته‌های پایانی بازی‌های مرحله برگشت یکی از شانس‌های اصلی قهرمانی درسال ۹۸ بود، که متأسفانه به علت شرایط حاد کرونایی در کشور، مسابقات نیمه کاره تعطیل شد و مجموعه تیم شهروند هم تابع تصمیم‌های ستاد ملی کرونا شدند.

تلاش فدراسیون برای آمادگی بازیکنان مستعد پیش از مسابقات پارالمپیک

وی با بیان اینکه با توجه به بیماری زمینه‌ای که بیشتر بازیکنان جانباز ومعلول با آن مواجه هستند، درشرایط فعلی کرونا امکان برگزاری مسابقات لیگ برتر به صورت رفت وبرگشت نبود، تصریح کرد، به همین خاطر فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان و انجمن بسکتبال با ویلچر کشور تصمیم گرفتند تا مسابقات امسال برخلاف سال‌های گذشته به صورت حذفی و در مدت ۳ روز به طور کامل برگزار و قهرمان کشور درسال ۹۹ مشخص شود.

فلاح اضافه کرد، برگزاری این مسابقات با توجه به دوری حدود یکساله بازیکنان از شرایط تمرین و مسابقات، باعث شناسایی وضعیت بازیکنان ملی پوش ونیز بازیکنان جدیدی که توانایی حضور درتیم ملی برای مسابقات سال آینده پارالمپیک را دارند، خواهد شد.

نگران مصدومیت بازیکنان هستم

سرمربی تیم شهروند آمل با بیان این نکته که درهرصورت برگزاری مسابقات لیگ به صورت رفت وبرگشت به نفع کادرفنی وبازیکنان بود، تصریح کرد، حداقل حسن برگزاری مسابقات لیگ، هم کادرفنی فرصت برای شناخت وآنالیز بهتر حریفان را داشت و هم ریکاوری برای بازیکنان با توجه به شرایط خاص آنها وجود داشت.

فلاح اضافه کرد، با توجه به اینکه مسابقات امسال به صورت حذفی و درکمتر از ۳ روز به صورت فشرده باید برگزار شود، خیلی نگران مصدومیت بازیکنان هستم که دوری یکساله آنها از مسابقات، احتمال مصدوم شدن بازیکنان را نیز بیشتر می‌کند.

وی ابراز امیداوری کرد، تیم شهروند آمل، یکی از تیم‌های پرسابقه وعنوان دار درلیگ برتر بسکتبال باویلچر باشگاه‌های کشور است و با ترکیبی از بازیکنان باتجربه وملی پوش که دراختیار دارد، قطعاً برای دفاع از افتخارات گذشته خود درمسابقات شرکت خواهد کرد