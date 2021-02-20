شماره ۱۸۵ دوماهنامه «آینۀ پژوهش» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری دفتر تبلیغات اسلامی، صدوهشتادوپنجمین شماره دوماهنامه آینۀ پژوهش منتشر و مقالات این شماره بر روی سامانه این نشریه به آدرس http://jap.isca.ac.ir نمایه شد.

«تکوین فرقه‌های اسلامی در دوران قدیم اثر جوزف فان اس» ترجمۀ مسعود جعفری جزی، «مکتب شیعی ری در قرن هفتم بر اساس تبصرة العوام» نوشته رسول جعفریان، «نسخه‌شناسی مصاحف قرآنی» به قلم مرتضی کریمی‌نیا، «معنا، حضور و خدای زنده» نوشته سیدمحمد عمادی حائری، «جستاری دربارۀ تاریخ فقه اسماعیلیه» اثر حمیدرضا تمدن، «نسخه‌خوانی» به قلم رسول جعفریان و «سه نسخه دیگر از کتابخانه ربع رشیدی» نوشته سیدمحمدحسین حکیم، از جمله مقالات این شماره است.

همچنین «دربارۀ ترجمۀ کتاب کلام و جامعه، از یوزف فان اس» اثر سیداحمدرضا قائم مقامی، «تصحیحِ خوبِ یک فرهنگ لغت» به قلم گلپر نصری، «سیری در فتوحات مکّیه تصحیح عثمان یحیی» نوشته علیرضا ذکاوتی قراگوزلو، «رباعیات خیام و رباعیات خیامانه در سفینۀ یحیی توفیق» نوشته محمدصادق خاتمی و سلمان ساکت، «اِشارات و تَنبیهات (۳) پیرامون مباحثی از جمله: تک نگاشتی گرانبها دربارۀ اندیشه‌های کلامی شریف مرتَضی ـ نخستین گام در تدوین اندیشه‌نامۀ کلامی سیّد مرتضی ـ تتبّعی نابَسنده در باب اندیشۀ کلامی شریف مرتَضی» به قلم حمید عطائی نظری، قسمت سوم «نقد نگاشت ترجمه‌های قرآنی» نوشته سیدمحمدرضا صفوی، «کتاب المغازی عبدالرزاق بن همّام الصنعانی» اثر نیکولت بوخوف وان در ورت / ترجمۀ نسیمه فلاحی‌نژاد و «این نقد نیست، بلکه ویران‌کردن است!» به قلم مهدی نورمحمدی از دیگر مطالبی می باشد که در بخش «نقد و بررسی کتاب» این شماره منتشر شده است.

در قسمت نکته‌ها، حاشیه‌ها و یادداشت ها مطالبی از: سیدصادق حسینی اشکوری، روح‌الله شهیدی، سیدمحمدحسین حکیم، جویا جهانبخش آمده و در قسمت درگذشتگان این شماره به زندگی‌نامه چندتن از علما و مراجع گذشته اشاره شده است.

دوماهنامه آینه پژوهش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)، پایگاه استنادی سیویلیکا (Civilica)، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، پرتال جامع علوم انسانی، سامانه نشریه: jap.isca.ac.ir، کتابخوان همراه پژوهان (pajoohaan.ir) و پرتال نشریات دفتر تبلیغات اسلامی (http://journals.dte.ir) نمایه می‌شود.