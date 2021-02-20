رساله های دکتری حوزه زیست فناوری علوم پزشکی اصفهان حمایت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، توافق نامه تقسیم کارملی زیست فناوری میان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و ستاد توسعه زیست فناوری به امضاء رسید.

بر اساس این توافق نامه، ستاد توسعه زیست فناوری از بین رساله های دکتری، فرصت های مطالعاتی، مقالات Q۱، طرح های منطبق با فراخوان های انجام شده که توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارایه یا تایید شوند، حمایت خواهد کرد.

توسعه علم و فناوری، بر اساس زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و توان و تجارب موجود، در سه موضوع کلان به دانشگاه واگذار شده است.

موضوعات «CAR-T-Cell Therapy برای تومورهای solid»، «جداسازی و بهینه سازی کشت سویه های پروبیوتیک و تولید محصولات پروبیوتیک» و «طراحی، تولید و ارزیابی عملکرد نوکلئوتیدها و پروتئین های نوترکیب جهت از بین بردن هدفمند سلول های سرطانی» از جمله موضوعات مورد حمایت هستند.

همچنین طبق توافق به عمل آمده، ۳۰ درصد منابع واگذاری از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به اجرای محورهای اعلام شده اختصاص خواهد یافت و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گزارش اقدامات خود را هر ۶ ماه یک بار به طور خلاصه طبق فرمت پیش بینی شده به ستاد توسعه زیست فناوری ارائه می کند.

ستاد توسعه زیست فناوری نتایج را بررسی و به صورت سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام می کند.