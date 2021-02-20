به گزارش خبرگزاری مهر، مهرزاد حمیدی معاون وزیر آموزش و پرورش درباره اجرای طرح کوچ اظهار کرد: اکنون در دوره مداخله به سر می‌بریم در واقع در این مرحله آموزش‌های لازم که به نیروی انسانی داده شده است مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: اطلاع‌رسانی لازم به دانش‌آموزان از طریق شبکه شاد انجام می‌شود همچنین ۶ نمره درس تربیت‌بدنی به موضوع کنترل وزن و چاقی دانش‌آموزان اختصاص پیدا کرده است.

معاون تربیت‌بدنی وزارت آموزش و پرورش از ارسال ابلاغیه سنجش ثانویه به استان‌های سراسر کشور خبر داد و اظهار کرد: در نظر داریم در اسفند سال جاری این سنجش را اجرایی کنیم تا میزان اثربخشی فعالیت‌های انجام شده تاکنون ارزیابی شود.

کوچ جزو طرح‌های ماندگار آموزش و پرورش است

حمیدی تصریح کرد: هرچند مدارس در این ایام تقریباً تعطیل بوده و مداخلات به سختی صورت گرفته است، اما بازهم گام‌های رو به جلو برداشتیم و قصد داریم این کار را به صورت سالانه یا دو سالانه تعقیب کنیم و روند کاهشی یا افزایشی چاقی، اضافه وزن دانش آموزان و حتی وضعیت وزن طبیعی را مورد ارزیابی قرار دهیم.

وی با تاکید بر استمرار چنین طرحی گفت: با توجه به روند شناسی که انجام دادیم، آینده‌پژوهی هم در نظر گرفتیم تا وضعیت سلامت کودکان و نوجوانان کشور را هم از این حیث مورد توجه قرار دهیم در واقع کوچ یکی از طرح‌های دائمی وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است.

صدور کارنامه کوچ برای نیمسال اول تحصیلی

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که چه ساز و کار و تضمینی برای اجرای طرح‌های مداخله‌ای طرح کوچ در نظر گرفته شده است، بیان کرد: اصل این کار بر توجیه و آموزش خانواده‌ها بنا شده است ضمن آن که نیروی انسانی در مدارس هم مورد آموزش قرار گرفتند و با کارنامه آموزشی نیمسال اول دانش آموز کارنامه طرح کوچ هم صادر می‌شود.

وی اضافه کرد: در این کارنامه به اقتضای وضعیت هر دانش‌آموز توصیه‌های لازم به خانواده و دانش آموز داده می‌شود هرچند، چنانچه دانش آموزان در مدارس حضور داشتند فعالیت‌های مداخله‌ای ما موثرتر واقع می‌شد، اما با شرایط کنونی هدف‌گذاری کردیم تا کار همچنان استمرار داشته باشد.

حمیدی تاکید کرد: در سنجش ثانویه اثربخشی کار را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم تا به اهداف تعیین شده برسیم و حتی اگر امسال به این اهداف دست پیدا نکنیم این طرح تداوم خواهد داشت چرا که این کار از یک ضرورت و عقلانیت لازم برخوردار است.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش گفت: بالاخره سال‌های آینده وضعیت بهتر خواهد شد و دانش‌آموزان آموزش حضوری را بار دیگر تجربه می‌کند در نتیجه آثار بهتری از طرح کوچ را شاهد خواهیم بود.