به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه یادمان شهدای انقلاب اسلامی، طی اطلاعیه‌ای، این مجموعه از آمادگی خود برای میزبانی برنامه‌های اندیشه‌ای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.

در اطلاعیه روابط عمومی مجموعه سرچشمه آمده‌است: انتخابات در جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاهی والا و نمادی از مردم سالاری دینی است. در انتخابات فرصتی ایجاد می‌شود که گروه‌ها، احزاب و جریان‌های سیاسی و اجتماعی کشور با مردم سخن بگویند و با در اختیار گذاشتن برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود، مسیر انتخاب اصلح را برای ایشان فراهم کنند.

مجموعه فرهنگی سرچشمه به مثابه‌ی حسینیه ارشاد انقلاب اسلامی و با مأموریت رشد و ارتقای فکری و بصیرتی آحاد جامعه و با توجه به در اختیار داشتن امکانات و ظرفیت‌های سخت‌افزاری متناسب با این مأموریت، آمادگی خویش را برای هم‌افزایی با تمامی گروه‌ها و احزاب معتقد به انقلاب اسلامی و قانون اساسی کشور، جهت شکل‌گیری فضای گفت‌وگو و نقد منصفانه در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو اعلام می‌نماید.

بر این عقیده هستیم که برنامه‌های اندیشه‌ای و به دور از حواشی و جناح‌های زودگذر سیاسی می‌تواند تا حد زیادی به افزایش شناخت مردم از نامزدهای انتخاباتی و انتخاب اصلاح کمک نماید. برنامه‌هایشان کمک کند و امیدواریم این هم‌افزایی بتواند گامی هر چند کوچک در راستای افزایش شور و شعورآفرینی انقلابی در فضای عمومی جامعه برداشته و زمینه‌ی شکل‌گیری رقابتی سالم و آگاهانه در بین تمامی ظرفیت‌های سیاسی کشور را فراهم کنند.

گفتنی است مجموعه یادمان شهدای انقلاب اسلامی (سرچشمه) در ماه‌های اخیر با در اختیار قرار دادن ظرفیت‌های خود میزبان و پذیرای مراسم و رویدادهای مختلف فرهنگی، اجتماعی بوده است.