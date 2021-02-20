آغاز بررسی درخواست میهمانی دانشجویان برای دروس عملی از امروز

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل شرایط کرونا این امکان در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹ فراهم شده است که دانشجویان خارج از شهرهای قرمز و نارنجی دروس عملی و آزمایشگاهی خود را در شهر محل سکونت خود بگذرانند.

برهمین اساس در راستای کاهش تردد و تسهیل در امر گذراندن واحدهای عملی و آزمایشگاهی دانشجویان در محل سکونت، دانشجویان مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته این امکان را یافتند تا نسبت به ثبت درخواست خود از ۲۵ بهمن ماه الی یک اسفند از طریق سامانه سجاد به آدرس https://portal.saorg.ir/اقدام کنند.

طبق زمان بندی اعلام شده، دانشگاه‌های مبدا از امروز شنبه ۲ لغایت ۸ اسفندماه فرصت دارند نسبت به بررسی درخواست‌ها اقدام و از ۹ لغایت ۱۴ اسفند ماه نیز دانشگاه‌های مقصد درخواست‌های موافقت شده توسط دانشگاه مبدا را بررسی کنند.

دانشجویان می‌توانند با کد پیگیری دریافت شده از سامانه سجاد نتیجه درخواست خود را از طریق این سامانه پیگیری کنند لذا از مراجعه حضوری به دانشگاه‌ها و سازمان با توجه به شرایط موجود و تاکید مقامات بهداشتی بر کاستن تجمع و رفت و آمدها، خودداری کنند.