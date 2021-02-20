به گزارش خبرنگار مهر، بهروز حصاری ظهر شنبه در جریان گشت بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان کرج اظهار کرد: گشت‌های بازرسی اصناف با هدف نظارت بر عملکرد صنوف در رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی تشدید می‌شود.

وی افزود: تمامی افراد شاغل در واحدهای صنفی مکلف به رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی شامل رعایت فاصله اجتماعی و جلوگیری از ازدحام مشتریان در داخل واحد صنفی، استفاده از ماسک، تهیه مواد ضدعفونی‌کننده دست و قرار دادن آن در محل دید مشتریان، شست‌وشوی مرتب دست‌ها، استفاده از کارت‌بانکی به جای پول نقد، بازگذاشتن درب و پنجره به منظور تهویه هوا، استفاده از هواکش در طول مدت فعالیت واحد صنفی، نصب تابلوهای هشداردهنده در محل دید مشتریان. ممانعت از ورود افراد فاقد ماسک و دیگر نکات ضروری هستند.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز بیان کرد: در جریان گشت بازرسی که امروز و با همراهی ریاست اتحادیه صنف پوشاک فروشان داشتیم، رعایت پروتکل‌های بهداشتی، نصب پروانه کسب در محل دید عمومی، نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی در فروش‌های فوق‌العاده. جمع‌آوری تابلوها و اطلاعیه‌های حراج فاقد مجوزهای قانونی در برخی واحدهای صنفی و … مورد بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: تمامی فعالان صنفی توجه داشته باشند که کرونا تمام نشده است و خطر شیوع موج چهارم کرونا و قرار گرفتن در وضعیت قرمز در استان البرز وجود دارد. لذا برای پیشگیری از افزایش مبتلایان به این ویروس خطرناک و در پی آن تعطیلی گسترده صنوف و اعمال مجدد مصوبات ستاد ملی کرونا در محدودسازی فعالیت‌های صنفی، تمامی فعالان صنفی و افراد شاغل در سطح بازار استان البرز مکلف به رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی هستند.

حصاری افزود: همه باید تلاش کنیم تا زنجیره انتقال ویروس قطع شود و تنها راه مقابله با شیوع و گسترش بیماری، رعایت پروتکل‌های بهداشتی است.

وی متذکر شد: فروش فوق‌العاده و نصب بنر یا اطلاعیه‌های تبلیغاتی بدون دریافت مجوز قانونی، تخلف صنفی محسوب شده و با افراد خاطی برخورد خواهد شد.