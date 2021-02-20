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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۵۱

رئیس اتاق اصناف مرکز البرز:

گشت‌های بازرسی اصناف البرز تشدید می‌شود

گشت‌های بازرسی اصناف البرز تشدید می‌شود

کرج - رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز گفت: گشت‌های بازرسی اصناف با هدف نظارت بر عملکرد صنوف در رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی تشدید می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز حصاری ظهر شنبه در جریان گشت بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان کرج اظهار کرد: گشت‌های بازرسی اصناف با هدف نظارت بر عملکرد صنوف در رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی تشدید می‌شود.

وی افزود: تمامی افراد شاغل در واحدهای صنفی مکلف به رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی شامل رعایت فاصله اجتماعی و جلوگیری از ازدحام مشتریان در داخل واحد صنفی، استفاده از ماسک، تهیه مواد ضدعفونی‌کننده دست و قرار دادن آن در محل دید مشتریان، شست‌وشوی مرتب دست‌ها، استفاده از کارت‌بانکی به جای پول نقد، بازگذاشتن درب و پنجره به منظور تهویه هوا، استفاده از هواکش در طول مدت فعالیت واحد صنفی، نصب تابلوهای هشداردهنده در محل دید مشتریان. ممانعت از ورود افراد فاقد ماسک و دیگر نکات ضروری هستند.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز بیان کرد: در جریان گشت بازرسی که امروز و با همراهی ریاست اتحادیه صنف پوشاک فروشان داشتیم، رعایت پروتکل‌های بهداشتی، نصب پروانه کسب در محل دید عمومی، نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی در فروش‌های فوق‌العاده. جمع‌آوری تابلوها و اطلاعیه‌های حراج فاقد مجوزهای قانونی در برخی واحدهای صنفی و … مورد بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: تمامی فعالان صنفی توجه داشته باشند که کرونا تمام نشده است و خطر شیوع موج چهارم کرونا و قرار گرفتن در وضعیت قرمز در استان البرز وجود دارد. لذا برای پیشگیری از افزایش مبتلایان به این ویروس خطرناک و در پی آن تعطیلی گسترده صنوف و اعمال مجدد مصوبات ستاد ملی کرونا در محدودسازی فعالیت‌های صنفی، تمامی فعالان صنفی و افراد شاغل در سطح بازار استان البرز مکلف به رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی هستند.

حصاری افزود: همه باید تلاش کنیم تا زنجیره انتقال ویروس قطع شود و تنها راه مقابله با شیوع و گسترش بیماری، رعایت پروتکل‌های بهداشتی است.

وی متذکر شد: فروش فوق‌العاده و نصب بنر یا اطلاعیه‌های تبلیغاتی بدون دریافت مجوز قانونی، تخلف صنفی محسوب شده و با افراد خاطی برخورد خواهد شد.

کد مطلب 5151750

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