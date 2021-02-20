واکسیناسیون کرونا در البرز ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله شهبازی پیش از ظهر شنبه در حاشیه ستاد ملی مقابله با کرونا که به ریاست رئیس جمهور و با حضور استانداران سراسر کشور به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با اشاره به اخبار هفته گذشته در خصوص مشاهده بیمار دارای ویروس جهش یافته، افزود: بیماری مبتلا به ویروس جهش یافته کرونا از اهالی استان قزوین در البرز بستری شده و متأسفانه فوت کرد.

وی با بیان اینکه البرز با حجم بالای ترددهای بین استانی بویژه تبادل جمعیت با تهران مواجه است، ادامه داد: بیماران بسیاری از استان‌های همجوار و همسایه در البرز بستری می‌شوند و کادر بهداشت و درمان استان نیز بهترین خدمات خود را ارائه می‌دهند.

شهبازی گفت: بلافاصله پس از گزارش این بیمار، چند مرتبه از تمامی اطرافیان و کادر بهداشت و درمان که با او در تماس بودند تست گرفته شد که خوشبختانه پاسخ آن منفی بود.

وی افزود: مقرر شد ترددهای بین دو استان البرز و قزوین بویژه افرادی که با فرد مبتلا در تماس نزدیک بودند مورد نظارت جدی قرار گیرد و تست‌های مکرر انجام شود.

استاندار البرز گفت: پس از این موضوع، جلسه ستاد استانی برگزار و مقرر شد که برای پیشگیری از شیوع کرونای جهش یافته و عدم گرفتاری در موج چهارم کرونا، محدودیت‌های شرایط نارنجی و قرمز در البرز به مدت یک هفته اعمال شود.

وی افزود: واکسیناسیون نیز در البرز آغاز شده و در مرحله اول کادر بهداشت و درمان واکسینه می‌شوند و تاکنون موارد ناسازگاری این واکسن مشاهده نشده است.

شهبازی ضمن درخواست از مردم برای همراهی بیشتر و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، گفت: تمامی مسئولان استان و بویژه اعضای ستاد استانی مقابله با کرونا پای کار هستند تا با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به پیشگیری از شیوع کرونا اقدام کنند.

وی افزود: در جلسه امروز وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از عملکرد البرز رضایت داشتند و اقدامات پیشگیرانه این استان را مورد تقدیر قرار دادند.

استاندار البرز گفت: از مجموعه مردم و مسئولان استان برای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و عمل به مصوبات ستادهای ملی و استانی مقابله با کرونا قدردانی می‌کنم و امید است این روند ادامه داشته باشد تا گرفتار ویروس جهش یافته کرونا نشویم.