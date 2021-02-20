به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «دموکراسی روی کرسی» داستان سیاسی در ایران اثر محمد حنیف، دوشنبه ۴ اسفندماه از ساعت ۱۵ در محل سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی رونمایی میشود.
در این رونمایی محمد حنیف نویسنده کتاب و محمدحسن شاهنگی منتقد ادبی سخنرانی خواهند داشت.
با توجه به ظرفیت محدود سالن و رعایت دستورالعملهای بهداشتی ستاد مبارزه با کرونا علاقمندان به حضور در جلسه با شماره تلفن ۸۸۵۰۵۴۰۲ داخلی ۱ هماهنگ کنند.
پخش مستقیم از طریق آدرس meeting.iict.ir/poiict در فضای مجازی انجام می شود.
کتاب دموکراسی روی کرسی: داستان سیاسی در ایران به قیمت ۲۳۰۰۰ تومان، قطع رقعی و ۱۳۶ صفحه روانه بازار خواهد شد.
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