  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۶:۴۵

کتاب «دموکراسی روی کرسی» رونمایی می‌شود

کتاب «دموکراسی روی کرسی» رونمایی می‌شود

به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،‎ کتاب «دموکراسی روی کرسی» ۴ اسفندماه طی مراسمی رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «دموکراسی روی کرسی» داستان سیاسی در ایران اثر محمد حنیف، دوشنبه ۴ اسفندماه از ساعت ۱۵ در محل سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی رونمایی می‌شود.

در این  رونمایی محمد حنیف نویسنده کتاب و محمدحسن شاهنگی منتقد ادبی سخنرانی خواهند داشت.

با توجه به ظرفیت محدود سالن و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ستاد مبارزه با کرونا علاقمندان به حضور در جلسه با شماره تلفن ۸۸۵۰۵۴۰۲ داخلی ۱ هماهنگ کنند.

پخش مستقیم از طریق آدرس meeting.iict.ir/poiict در فضای مجازی انجام می شود.

کتاب دموکراسی روی کرسی: داستان سیاسی در ایران به قیمت ۲۳۰۰۰ تومان، قطع رقعی و ۱۳۶ صفحه روانه بازار خواهد شد.

کد مطلب 5151857

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها