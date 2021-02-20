به گزارش خبرنگار مهر، آرمین هادی‌پور نماینده وزن دوم المپیک کشورمان به دلیل پارگی رباط ( ACL) باید در یک دوره پزشکی سخت، خود را برای حضور در بازی‌های المپیک آماده کند.

فریبرز عسگری سرمربی تیم ملی تکواندو در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: آرمین هادی‌پور دچار یک آسیب‌دیدگی کهنه بود که این آسیب‌دیدگی در تمرینات اردویی تشدید شد. بر این اساس، از چندین پزشک مشاوره گرفتیم که رأی به عمل جراحی دادند البته در صورت عمل جراحی، هادی‌پور حضور در المپیک توکیو را از دست می‌داد.

وی ادامه داد: با دکتر امینی در آلمان مشورت کردیم. وی قول داد که با عمل جراحی در موعد مقرر، هادی‌پور را به مسابقات المپیک برساند ولی با توجه به اینکه ریسک این نوع جراحی بالا بود و احتمال غیبت آرمین در المپیک وجود داشت، در نهایت با مشورت پزشکان تصمیم گرفتیم از جراحی منصرف شده و با فیزیوتراپی و کنترل پزشکی، وی را برای حضور در المپیک آماده کنیم.

عسگری ابراز امیدواری کرد که با تدابیر اندیشیده شده توسط فدراسیون تکواندو و همکاری فدراسیون پزشکی ورزشی، هادی‌پور بتواند در موعد مقرر برای حضور در المپیک آماده شود.