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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۸:۲۵

روزنامه گاردین خبر داد؛

تلاش مخفیانه رژیم صهیونیستی برای توسعه نیروگاه هسته‌ای دیمونا

تلاش مخفیانه رژیم صهیونیستی برای توسعه نیروگاه هسته‌ای دیمونا

روزنامه گاردین با انتشار گزارشی اطلاع داد که رژیم صهیونیستی از نردیک به ۲ سال پیش در حال توسعه زیر ساختی نیروگاه هسته ای دیمونا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، تصاویر ماهواره‌ای تازه ثبت شده از نیروگاه هسته‌ای دیمونا در اراضی اشغالی نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی در حال توسعه زیرساختی این نیروگاه هسته‌ای است.

براساس گزارش گاردین تصاویر ماهواره‌ای جدید که توسط یک کمیته بین المللی مستقل بررسی مواد هسته‌ای ثبت شده است گفته شده که در بخش‌های غربی و شرقی نیروگاه هسته‌ای دیمونا توسعه زیر ساختی صورت گرفته شده است.

طبق گزارش گاردین عملیات‌های ساخت و ساز در نیروگاه‌هایی که محل نگهداری کلاهک و ماشین‌های مربوط به انجام فرآیندهای غنی سازی هستند تا مرکز شمعون پرز در صحرای نقب در حال انجام پیگیری است.

پاول بودویگ کارشناس مسائل هسته‌ای و امنیت بین الملل در دانشگاه برینستون در این باره می‌گوید: به نظر می‌رسد ساخت و سازها از ابتدای سال ۲۰۱۹ یا اواخر ۲۰۱۸ آغاز شده و مراحل آن طی دو سال انجام شده است، این تمام اطلاعاتی است که می‌توانیم توضیح دهیم.

سفارت رژیم صهیونیستی هنوز نسبت به گزارش گاردین واکنشی نشان نداده است. براساس گزارش‌ها اتحادیه دانشمندان ایالات متحده آمریکا برآورد کرده‌اند که اسرائیل تاکنون موفق شده ۹۰ کلاهک هسته‌ای تولید کند سلاح‌های کشتار جمعی که در نیروگاه آب سنگین دیمونا تولید شده‌اند.

کد مطلب 5151947

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    نظرات

    • علی IR ۱۹:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
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      خلع سلاح اتمی رژیم صهیونیستی در حفظ صلح و امنیت منطقه ای حیاتی میباشد، اینکه بتوانیم روزی به توازن قوا اتمی با رژیم صهیونیستی برسیم و از این طریق فشارها بر رژیم را برای کنترل تسلیحات و خلع سلاح اتمی وارد کنیم اهمیت دارد، تا به توازن قوا اتمی نرسیم کار به جایی نمی رسد و جامعه جهانی نیز اقدامی نمیکند

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