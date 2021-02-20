به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز شنبه از انتظار مسکو برای واکنش لندن به موضوع اسناد فاش شده توسط وزارت خارجه انگلیس خبر داد که به گفته وی نشان می‌دهد چگونه دولت انگلیس رسانه‌های اجتماعی روس زبان در فضای مجازی را به نفع خود راه اندازی و کنترل می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه با نوشتن این اظهارات در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد: ما نمی‌توانیم خواندن (اسناد) را متوقف کنیم و منتظر واکنش لندن هستیم. چی کسی می‌داند؛ احتمال دارد همه اینها دروغ باشند. و (با این حساب) آنها باید چنین بیانیه‌ای صادر کنند: میلیون‌ها پوند به صورت پنهانی برای کمپین‌های اطلاعاتی هزینه شده است!

این دیپلمات ارشد روسیه همچنین توضیح داد که اسناد فاش شده وزارت خارجه انگلیس نشان می‌دهند که چگونه دولت این کشور به تأمین مالی و کنترل رسانه‌های مختلف از طریق واسطه‌های خود پرداخته و چگونه شبکه‌ای از رسانه‌های نیابتی خود به زبان روسی را در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی کرده و تحت کنترل دارد.

وی همچنین در خصوص نام این رسانه‌ها نوشت: مشخصاً منظورم دو رسانه «مدوزا» و «مدیا زونا» است که صدها برگه اسناد از آنها وجود دارد که نشان می‌دهند به عنوان ماشین تبلیغاتی لندن کار می‌کنند.