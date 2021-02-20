ابتلا آشپز به کرونا یک رستوران را در پیشوا تعطیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله بهجتی عصر شنبه در جمع خبرنگاران از تعطیلی و پلمب یک رستوران و یک تالار پذیرایی در پیشوا خبر داد و اظهار داشت: با توجه به رصد و بررسیهای صورت گرفته از رستورانها و تالارها این اماکن توسط بازرسان بهداشت پلمب شدند.
بهجتی در تشریح بیشتر جزئیات گفت: در راستای بازرسیهای به عمل آمده یک تالار عروسی در پیشوا به دلیل عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاریهای تعیین شده تعطیل و مدیر این تالار بازداشت شد.
وی با بیان اینکه یکی از رستورانهای شهرستان نیز به دلیل ابتلاء آشپز به کرونا و ادامه فعالیت تعطیل و پلمب شده است.
مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت پیشوا افزود: از همه واحدهای صنفی میخواهیم نسبت به رعایت پروتکلهای تعیین شده حساسیت بیشتری داشته باشند تا بتوانیم از افزایش رشد بیماری جلوگیری کنیم.
وی اظهار داشت: در خصوص رعایت شیوه نامهها به هیچ عنوان مماشات نخواهیم کرد و بررسیها و بازرسیها به صورت مداوم انجام خواهد شد و در این راستا از عموم شهروندان میخواهیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی و غیرقانونی صنوف، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۹۰ به شبکه بهداشت اطلاع دهند.
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