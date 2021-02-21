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۴ اسفند ۱۳۹۹، ۲:۵۱

با تعیین وزرای جدید؛

رئیس جمهور الجزایر از تجدید ساختار کابینه دولت خبر داد

رئیس جمهور الجزایر از تجدید ساختار کابینه دولت خبر داد

رئیس جمهور الجزایر روز یکشنبه با اعلام تجدیدِ ساختار کابینه این کشور از جایگزینی رؤسای برخی از وزارتخانه ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «عبدالمجید تبون» روز یکشنبه اعلام کرد که ساختار کابینه این کشور را تجدید و برخی وزرا را با افراد جدیدی جایگزین می‌کند.

بنا به اعلام دفتر ریاست جمهوری الجزایر، افراد جدیدی جایگزین وزرای انرژی، صنعت و محیط زیست شدند و وزارت انرژی و وزارت نفت نیز با یکدیگر ادغام شدند.

از سوی دیگر، «عبدالعزیز دجراد» نخست وزیر الجزایر و چندین وزیر مهم در کابینه دولت در سمت‌های خود ابقا شدند.

گفتنی است که تبون پنج شنبه هفته گذشته از قصد خود برای تجدید ساختار کابینه دولت خبر داد و با انحلال مجلس نمایندگان این کشور خواستار برگزاری یک انتخابات پارلمانی زودهنگام شد.

رئیس جمهور الجزایر در توجیه این تصمیم خود به عملکرد بسیار ضعیف برخی از وزارتخانه‌ها اشاره کرد.

شایان ذکر است که انتخابات پارلمانی پیشین در این کشور واقع در شمال آفریقا ماه مه ۲۰۱۷ برگزار شد و زمان برگزاری انتخابات بعدی برای سال ۲۰۲۲ تعیین شده است.

کد مطلب 5153044

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