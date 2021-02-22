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۴ اسفند ۱۳۹۹، ۱۵:۰۷

حجت الاسلام بی آزار تهرانی:

جشنواره بزرگ صالح(س)فرصتی برای به تصویرکشیدن برکات امامزادگان است

جشنواره بزرگ صالح(س)فرصتی برای به تصویرکشیدن برکات امامزادگان است

مراسم افتتاح دبیرخانه جشنواره بزرگ صالح(س) با حضور حجت الاسلام بی آزار تهرانی تولیت آستان امامزاده صالح(س) برگزارشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه دبیرخانه جشنواره صالح با حضور حجت الاسلام بی آزار تهرانی، دبیر این جشنواره و غلامرضا عادل معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه در امامزاده صالح (س) تجریش برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، سرود جمهوری اسلامی ایران پخش و آیاتی چند از کلام الله مجید توسط احمد ابوالقاسمی، قاری بین‌المللی کشورمان قرائت شد. حجت‌الاسلام احسان بی‌آزار تهرانی، تولیت امامزاده صالح (س) ضمن‌خوشامدگویی به حاضران این افتتاحیه، گفت: امام جواد (ع) می‌فرمایند: هر کسی موقعیت شناس نباشد، جریان‌ها او را می‌رباید و هلاک می‌شود. این جشنواره فرصتی برای تصویر کشیدن برکات و توسل‌ها و عبادت‌ها در اماکن مقدسه با حضور هنرمندانی وابسته به دین و با دغدغه‌های دینی همچون مبلغان، دبیران پرورشی و اساتید دانشگاهی خواهد بود.

وی با بیان اینکه عصر کنونی عصر رسانه است، افزود: این جشنواره یک شروع مناسب و فرصت مغتنمی است برای گردهم آمدن و همفکری اهالی هنر و مؤمنان دغدغه‌مند. امیدواریم با افتتاح و تشکیل دبیرخانه و اختصاص دادن مکانی برای حضور هنرمندان، این عزیزان با هنرنمایی و خردورزی و حضور خود به بهبود برنامه‌های فرهنگی این مکان مقدس کمک کنند. چرا که معتقدیم چشمان تیزبین اهالی رسانه می‌تواند باعث رفع مشکلات و نواقص فعالیت‌های مادر این آستان باشد.

ما به این قدرت رسانه ایمان داریم و امیدواریم این قدرت و امکان با همکاری اهالی هنر و اهل دین تبدیل به مفتاحی برای گشایش مشکلات فرهنگی و اجتماعی خواهد بود.

استفاده از هنر و رسانه برای ترویج معارف دینی اهمیت دارد

سپس حجت‌الاسلام غلامرضا عادل، معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه با تبریک میلاد امام جواد (ع) به بیان سخنانی پرداخت و گفت: از برگزارکنندگان این جشنواره تقدیر و تشکر دارم و امیدوارم حاصل آن که معرفی امامزاده صالح (س) به عنوان گنیجینه‌ای در تهران است، به خوبی انجام گیرد.

وی به اهمیت استفاده از هنر و رسانه برای ترویج معارف دینی، افزود: سازمان اوقاف و امور خیریه برای توسعه فرهنگ وقف و زیارت و بقاع متبرکه برنامه‌های مختلفی دارد. اکنون جشنواره ملی «وقف چشمه همیشه جاری» در عناوین مختلفی همچون عکس و فیلم، پوستر و رسانه در حال برگزاری است.

حجت‌الاسلام عادل با بیان اینکه امسال به دلیل شیوع کرونا وضعیت و برنامه‌ها متفاوت از گذشته برپا شدند، گفت: با توجه به شیوع کرونا، همایش بین‌المللی با عنوان «وقف و امور خیریه در سلامت» با محورهای مختلف طراحی شده است که امیدواریم در این جشنواره‌های متنوع شاهد تولید آثار فاخر و جریان‌ساز باشیم.

در ادامه این مراسم پیام آیت‌الله جوادی آملی پخش شد.

در بخشی از این پیام آمده است:

هنرمند کسی نیست دلیل بیاورد که جهنم و بهشت وجود دارد، بلکه هنر آن است که انسان بتواند آتش و جهنم یا بهشت را ببیند. عقل مهم‌ترین رسالتش میانجی‌گری است که وحی را بگیرد و هنرمندان آن را به خیال متخیل دهند تا جامعه را هنرمند تربیت کنند. ابزار مهم هنر، عشق و آزادی است که به غارت بردند. کلمه عشق از لطیف‌ترین تعبیرات روایی ماست که از دست ما گرفته شد. مرحوم‌کلینی در جلد دوم اصول کافی نقل می‌کند: «فاضل‌ترین مردم کسانی هستند که به نماز و روزه و خصوصیات ماه‌های رجب، شعبان و رمضان عشق بورزند». اما اکنون معنای عشق را به ابتذال کشیدند.

کد مطلب 5153543

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