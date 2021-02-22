جشنواره بزرگ صالح(س)فرصتی برای به تصویرکشیدن برکات امامزادگان است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه دبیرخانه جشنواره صالح با حضور حجت الاسلام بی آزار تهرانی، دبیر این جشنواره و غلامرضا عادل معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه در امامزاده صالح (س) تجریش برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، سرود جمهوری اسلامی ایران پخش و آیاتی چند از کلام الله مجید توسط احمد ابوالقاسمی، قاری بین‌المللی کشورمان قرائت شد. حجت‌الاسلام احسان بی‌آزار تهرانی، تولیت امامزاده صالح (س) ضمن‌خوشامدگویی به حاضران این افتتاحیه، گفت: امام جواد (ع) می‌فرمایند: هر کسی موقعیت شناس نباشد، جریان‌ها او را می‌رباید و هلاک می‌شود. این جشنواره فرصتی برای تصویر کشیدن برکات و توسل‌ها و عبادت‌ها در اماکن مقدسه با حضور هنرمندانی وابسته به دین و با دغدغه‌های دینی همچون مبلغان، دبیران پرورشی و اساتید دانشگاهی خواهد بود.

وی با بیان اینکه عصر کنونی عصر رسانه است، افزود: این جشنواره یک شروع مناسب و فرصت مغتنمی است برای گردهم آمدن و همفکری اهالی هنر و مؤمنان دغدغه‌مند. امیدواریم با افتتاح و تشکیل دبیرخانه و اختصاص دادن مکانی برای حضور هنرمندان، این عزیزان با هنرنمایی و خردورزی و حضور خود به بهبود برنامه‌های فرهنگی این مکان مقدس کمک کنند. چرا که معتقدیم چشمان تیزبین اهالی رسانه می‌تواند باعث رفع مشکلات و نواقص فعالیت‌های مادر این آستان باشد.

ما به این قدرت رسانه ایمان داریم و امیدواریم این قدرت و امکان با همکاری اهالی هنر و اهل دین تبدیل به مفتاحی برای گشایش مشکلات فرهنگی و اجتماعی خواهد بود.

استفاده از هنر و رسانه برای ترویج معارف دینی اهمیت دارد

سپس حجت‌الاسلام غلامرضا عادل، معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه با تبریک میلاد امام جواد (ع) به بیان سخنانی پرداخت و گفت: از برگزارکنندگان این جشنواره تقدیر و تشکر دارم و امیدوارم حاصل آن که معرفی امامزاده صالح (س) به عنوان گنیجینه‌ای در تهران است، به خوبی انجام گیرد.

وی به اهمیت استفاده از هنر و رسانه برای ترویج معارف دینی، افزود: سازمان اوقاف و امور خیریه برای توسعه فرهنگ وقف و زیارت و بقاع متبرکه برنامه‌های مختلفی دارد. اکنون جشنواره ملی «وقف چشمه همیشه جاری» در عناوین مختلفی همچون عکس و فیلم، پوستر و رسانه در حال برگزاری است.

حجت‌الاسلام عادل با بیان اینکه امسال به دلیل شیوع کرونا وضعیت و برنامه‌ها متفاوت از گذشته برپا شدند، گفت: با توجه به شیوع کرونا، همایش بین‌المللی با عنوان «وقف و امور خیریه در سلامت» با محورهای مختلف طراحی شده است که امیدواریم در این جشنواره‌های متنوع شاهد تولید آثار فاخر و جریان‌ساز باشیم.

در ادامه این مراسم پیام آیت‌الله جوادی آملی پخش شد.

در بخشی از این پیام آمده است:

هنرمند کسی نیست دلیل بیاورد که جهنم و بهشت وجود دارد، بلکه هنر آن است که انسان بتواند آتش و جهنم یا بهشت را ببیند. عقل مهم‌ترین رسالتش میانجی‌گری است که وحی را بگیرد و هنرمندان آن را به خیال متخیل دهند تا جامعه را هنرمند تربیت کنند. ابزار مهم هنر، عشق و آزادی است که به غارت بردند. کلمه عشق از لطیف‌ترین تعبیرات روایی ماست که از دست ما گرفته شد. مرحوم‌کلینی در جلد دوم اصول کافی نقل می‌کند: «فاضل‌ترین مردم کسانی هستند که به نماز و روزه و خصوصیات ماه‌های رجب، شعبان و رمضان عشق بورزند». اما اکنون معنای عشق را به ابتذال کشیدند.