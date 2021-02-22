درآمد کارگران جهان ۳.۷ تریلیون دلار کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا، سازمان بین‌المللی کار در تازه‌ترین گزارش دوره‌ای خود اعلام کرده بحران کرونا در سال ۲۰۲۰ میلادی موجب کاهش ۸.۸ درصدی ساعات کار در جهان شده است. این میزان معادل از دست رفتن بیش از ۲۵۵ میلیون شغل تمام وقت است. کاهش درآمد کارگران جهان که ناشی از این میزان کاهش ساعت کار است، ۳.۷ تریلیون دلار برآورد می‌شود که معادل ۴.۴ درصد از کل درآمد ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۱۹ است.

گزارش سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که بحران اقتصادی کرونا باعث بیکاری ۱۱۴ میلیون نفر شده است. از این جمعیت بیش از ۹۰ میلیون نفر به جمعیت غیرفعال اقتصادی پیوسته‌اند. در نتیجه نرخ مشارکت نیروی کار در اقتصاد جهان در سال گذشته میلادی ۲.۲ درصد کاهش پیدا کرده و به ۵۸.۷ درصد رسیده است.

نکته قابل توجه دیگر این است که در این میان، زنان ۵ درصد و کارگران جوان ۸.۷ درصد بیش از سایر کارگران شغل خود را از دست داده‌اند.

اگرچه بسیاری از کارشناسان امیدوارند که از میانه سال ۲۰۲۱ با توجه به گسترش واکسیناسیون، بحران کرونا فروکش کند اما سازمان بین‌المللی کار معتقد است که بحران اقتصادی ناشی از این بیماری تا پایان سال ۲۰۲۱ در زندگی کارگران اثرگذار است و به طور میانگین باعث کاهش ۳ درصدی ساعات کار (معادل از دست رفتن ۹۰ میلیون شغل تمام وقت) خواهد شد.

سناریوی خوش بینانه این وضعیت در سال ۲۰۲۱ کاهش ۱,۳ درصدی ساعات کار (معادل ۳۶ میلیون شغل تمام وقت) و برآورد بدبینانه نیز در بردارند پیش‌بینی کاهش ۴.۶ درصدی ساعات کار (معادل از دست رفتن ۱۳۰ میلیون شغل تمام وقت) است.

در حال حاضر ۷۷ درصد از کارگران جهان در شرایط محدودکننده و کنترلی بحران کرونا کار و زندگی می‌کنند که تبعات اقتصادی و روانی بسیاری به همراه دارد. همچنین زندگی و درآمد ۹۳ درصد از کارگران جهان نیز از ابتدای سال ۲۰۲۱ تحت تأثیر اعمال محدودیت‌های پیشگیرانه از کرونا بوده است.

سازمان بین‌المللی کار پیشنهاد کرده است که کشورهای جهان برای کاهش تبعات اقتصادی کرونا بر زندگی کارگران، سیاست گسترش واکسیناسیون، ارتقای بهداشت عمومی و حمایت از بازار کار را در اولویت قرار دهند.