به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، ۲ دیپلمات اتحادیه اروپا اعلام کردند که در نشست امروز دوشنبه وزرای خارجه این اتحادیه مقدمات تحریم ۴ مقام روسیه به انجام رسیده است.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، دیپلمات های آگاه اتحادیه اروپا در این باره اعلام کردند که هم اکنون تهیه فهرست ۴ مقام روسیه به بهانه واهی حبس «آلکسی ناوالنی» در جریان است و تا ساعات دیگر نام آنها اعلام می شود.

این در حالیست که موضوع حبس ناوالنی از مصادیق امور داخلی مسکو به شمار آمده و بر اساس منشور ملل متحد، بروکسل نباید به دخالت در امور داخلی روسیه مبادرت نماید.

شنبه این هفته (۲ اسفند) یکی از دادگاه‌های مسکو، ناوالنی را به جُرم افترا به یکی از کهنه سربازان جنگ جهانی دوم، ۱۱ هزار و ۵۰۰ دلار جریمه کرد.

خانواده این پیرمرد ۹۵ ساله گفته‌اند که شاکی پس از خواندن نظرات ناوالنی در اینترنت دچار لطمه روحی و جسمی شدیدی شده است.

این مخالف دولت روسیه به جرم خود اعتراف نکرد و در حال حاضر مشغول گذراندن سه سال و نیم حبس به جرم کلاهبرداری است.

برخی از کشورهای اروپایی مانند لهستان، رومانی و کشورهای حوزه بالتیک بارها از بروکسل خواسته بودند تا مسکو را به خاطر موضوع ناوالنی تحریم کرده و پروژه نورد استریم ۲ که گاز روسیه به آلمان را منتقل خواهد کرد، هدف قرار دهد.