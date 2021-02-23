چه خبر از دیدارهای معوقه انتخابی کاپ آسیا؟

به گزارش خبرنگار مهر، در صورتیکه کشور قطر با تعطیلی اجباری به خاطر بحران نوع جهش یافته ویروس کرونا مواجه نمی‌شد، پرونده دیدارهای تیم ملی بسکتبال در رقابت‌های انتخابی کاپ آسیا دو روز پیش بسته می‌شد و تکلیف ایران و دیگر کشورها بابت عملکردی که طی سه پنجره این رقابت‌ها داشتند هم مشخص می‌شد اما به خاطر ادامه پاندمی کرونا و به خصوص نوع جدید آن مشخص نیست پایان کار این مسابقات چه زمانی رقم بخورد.

دو هفته از اعلامی که کنفدراسیون بسکتبال آسیا (فیبا آسیا) در رابطه با لغو میزبانی قطر برای پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا داشت، می‌گذرد. قرار بود این پنجره از رقابت‌ها تقریباً به طور همزمان برای گروه‌های ۶ گانه این رقابت‌ها در کشورهای مختلف آغاز شود. قطر میزبان دیدارهای گروه E (غرب آسیا) و نمایندگان شرق آسیا بود.

تیم ملی بسکتبال ایران که در گروه E انتخابی کاپ آسیا قرار دارد قرار بود در چارچوب این پنجره از مسابقات طی روزهای اول و سوم اسفندماه با عربستان و قطر دیدار داشته باشد اما دو هفته پیش فیبا آسیا برگزاری مسابقات در قطر به دلیل شرایط بحرانی این کشور را لغو و اعلام کرد که به زودی میزبان جدید را مشخص می‌کند.

تا به امروز اما مسئولان آسیایی بسکتبال در رابطه با دیدارهای لغو شده پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا و زمان و محل جدید آنها تصمیم جدیدی نگرفته‌اند. با این اوصاف به نظر می‌رسد تعویق چند ماهه این دیدارها دور از ذهن نباشد به خصوص که فدراسیون بسکتبال ایران هم چنین پیشنهادی را به فیبا آسیا مطرح کرده است.

رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: بعد از اعلام رسمی مبنی بر لغو دیدارهای پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا طی مذاکراتی که با فیبا آسیا داشتیم، این درخواست را مطرح کردیم که برنامه ریزی برای زمان جدید بازی‌ها به گونه‌ای انجام شود که به کشورها بابت برنامه‌های داخلی و به خصوص مسابقات باشگاهی لطمه‌ای وارد نشود.

وی یادآور شد: به خاطر اردوی تیم ملی بسکتبال و آماده سازی برای حضور در پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا، لیگ برتر کشور را برای دومین بار متوقف کردیم و از سرگیری آن را به ۱۴ اسفندماه موکول کردیم. در میانه راه آماده سازی ملی پوشان، موضوع لغو میزبانی قطر مطرح شد و به همین دلیل مجبور به لغو اردو شدیم اما در رابطه با مسابقات باشگاهی به نوعی نه راه پس داشتیم و نه راه پیش؛ منتظر هستیم تا از نیمه اسفندماه این رقابت‌ها را دنبال کنیم اما مهم است که برنامه جدید فیبا آسیا مجدد باعث تغییر برنامه لیگ ما نشود و به همین دلیل چنین موضوعی را مطرح کردیم.

رئیس فدراسیون بسکتبال با اشاره به پاسخی فیبا آسیا در این زمینه گفت: کنفدراسیون بسکتبال در واکنش به این درخواست ایران خواستار اعلام برنامه‌های داخلی ما شد تا آن را در برنامه ریزی خود مد نظر قرار دهد. البته برنامه داخلی دیگر کشورها هم از آنها گرفته شد.

به گفته طباطبایی آخرین مکاتبه کنفدراسیون بسکتبال آسیا با ایران در رابطه با پنجره معوق انتخابی کاپ آسیا هفته گذشته انجام شد که در آن فیبا آسیا اعلام کرده هنوز هیچ تصمیم قطعی نگرفته است، رایزنی‌ها کماکان ادامه دارد و به محض نهایی شدن به صورت رسمی اعلام می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که «با این اوصاف امکان دارد دیدارهای تیم ملی بسکتبال در پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا به سال آینده موکول شود؟»، گفت: ایران در مذاکراتی که با فیبا داشت این پیشنهاد را مطرح کرد که این پنجره از رقابت‌ها نیمه دوم اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می‌شود. هیچ واکنش منفی یا مثبتی در رابطه با این پیشنهاد نداشتیم اما بعید هم نیست این اتفاق بیفتد. به هر حال همه کشورها شرایط مشابه ایران دارند ضمن اینکه انتخاب میزبان جدید به این راحتی نیست.

رئیس فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: در صورتیکه دیدارهای پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا به سال آینده و نیمه دوم اردیبهشت ماه موکول شود برای ایران بسیار خوب است. تا آن زمان لیگ باشگاهی کشور تمام شده و حضور در انتخابی کاپ آسیا هم حکم دیدار تدارکاتی برای تیم ملی پیدا می‌کند که المپیک توکیو را پیش رو دارد.

رامین طباطبایی در پایان این گفتگو گفت: پاندمی کرونا برنامه ریزی برای مسابقات مختلف را پیچیده کرده است اما اگر دیدارهای معوق انتخابی کاپ آسیا سال آینده برگزار شود برای تیم ملی بسیار خوب خواهد بود اگرچه مشخص نیست در نهایت برای المپیک توکیو هم چه تصمیمی گرفته شود.