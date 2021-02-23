آمار قربانیان کرونا در آمریکا به ۵۱۲ هزار و ۵۹۰ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وورد مترز، تعداد افراد مبتلا به کرونا در آمریکا تا صبح امروز سه شنبه به ۲۸ میلیون و ۸۲۶ هزار و ۳۰۷ نفر رسید.
بر همین اساس تعداد قربانیان کرونا در آمریکا نیز به ۵۱۲ هزار و ۵۹۰ نفر رسید.
در همین رابطه جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، با صدور اطلاعیهای در بزرگداشت یاد و خاطره کسانی که بر اثر این بیماری جان باختهاند، دستور داد که پرچم آمریکا در همه ادارات و اماکن فدرال تا غروب آفتاب جمعه به حالت نیمه افراشته دربیاید.
بایدن گفت: ما در این موقعیت خطیر به جانهای از دست رفته و به کسانی میاندیشیم که عزیزان خود را از دست دادهاند. ما به عنوان یک ملت باید یاد آنها را زنده نگه داریم و تنها در این صورت میتوانیم التیام یابیم، متحد شویم و به عنوان یک ملت عزم کنیم که این پاندمی را شکست دهیم.
روز گذشته نیز ناقوسها در کلیسای ملی واشنگتن به یاد جان باختگان ویروس کرونا در ایالت متحده ۵۰۰ بار نواخته شدند.
جو بایدن در پی طنین ناقوسها در سخنانی اظهار داشت: همان طور که به ابعاد این انبوه مرگ معترفیم، باید تک تک آدمها و زندگی آنها را به یاد بیاوریم. پسری که هر شب با مادر خود تماس میگرفت تا جویای احوال او شود. پدر دختری که او زندگیاش را روشن کرده بود. بهترین دوستی که همیشه در دسترس بود. پرستاری که به بیمارانش کمک میکرد جویای زندگی باشند.
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